Dokázal byste najít hlavní příčiny neúspěchu?

Měli jsme hodně absencí kvůli zdravotnímu stavu hráčů. Hlavně ze začátku sezony jsme neměli ustálenou sestavu a později se to s námi táhlo prakticky celý podzim. Stávalo se, že jsme například měli jen dva hráče na střídání. Bylo to z naší strany hodně upracované, hodně jsme se nadřeli na góly a inkasovali jsme laciné branky. Kolikrát jsme byli v zápase lepší, měli jsme více střel, ale branky jsme nedali.

Jak jste spokojený s přístupem hráčů k tréninku?

To je komplikovaná otázka. Pokud byli hráči zdraví, tak na trénincích z mého pohledu odváděli maximum. V případě, že nějakou dobu trénovali, a pak na týden čtrnáct dnů vypadnou, tak se zpátky do toho těžko dostávali. V žádném případě nemůžu říct, že by kluci tréninky odflákli. Přístup byl dobrý, ale bohužel, v některých zápasech se nám potřebné věci nesešly, někdy chybělo i štěstí.

Když se ohlédnete za odehranými zápasy, který byl nejpovedenější?

Nerad bych vybral jeden konkrétní zápas. Můžu říct, že poslední zápas podzimu jsme sice prohráli 1:3, ale za stavu 0:2 jsme se snažili hrát, pak přišlo naše vyloučení a dohrávali jsme v deseti. V tomto zápase bylo na hráčích vidět, že chtějí bojovat o dobrý výsledek, dokázali jsme snížit, ale pak Nespeky daly třetí gól. V deseti lidech jsme hráli agresivní fotbal, začali jsme napadat. Jsou zápasy, které může tým vyhrát a herně to nebude ono, ale pak přijdou zápasy, které se prohrají, ale říkáte si, že to bylo dobré.

Došlo během zimní přestávky ke změnám v kádru?

Někteří noví hráči s námi půjdou do zimní přípravy, většinou se jedná o zdejší odchovance. Máme tu mladé hráče, kteří budou dostávat prostor. Chceme se připravit co nejlépe, doufám, že se nám vyhnou zranění a budeme moci mít ustálenou sestavu.

Aktuálně je Vlašim „B“ v tabulce třináctá. Jaký máte cíl pro zbytek sezony?

V první řadě bych chtěl, aby naše hra byla lepší, aby nás fotbal bavil a dávali jsme více branek. Pokud se nám toto povede, tak se můžeme bavit i o tom, že bychom chtěli v tabulce vystoupat na lepší pozice. Musíme do každého zápasu jít na sto procent a zlepšit produktivitu.