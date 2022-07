Jak hodnotíte sezonu s odstupem času?

Abych pravdu řekl, tak si dávám vždy nejvyšší cíle. Chtěl jsem se s mančaftem pokusit o postup do vyšší soutěže. To se nám nepodařilo, ale myslím, že tým předváděl velmi dobré výkony. Dva týmy skončily v tabulce nad námi, zejména k Jevanům bych se nerad vyjadřoval. Uznávám kvalitu Úvalů, které měly kvalitní kádr.

Jevany postup odřekly, a tak postoupily právě Úvaly…

Myslím si, že naprosto zaslouženě. Proti Úvalům jsme v sezoně hráli nejlepší fotbal a celkově zápasy. Jevany ne vždy šly sportovní cestou a za tím si stojím, nicméně tabulka nakonec možná i odpovídá realitě a předvedené hře.

Rozumím tedy správně, že pro další sezonu zůstává cíl stejný, tedy boj o postup?

Dávám si ty nejvyšší cíle a určitým způsobem se to snažím vštěpovat i týmu. Snažím se na hráče nevyvíjet až tak velký tlak, protože vím, že to těžko snáší. Nemáme v kádru hráče, kteří mi měli tyto vůdčí schopnosti, ale máme hráči s jinými dobrými a důležitými dovednostmi. Vedení klubu už by možná také uznalo, že by se dalo hovořit o snaze postoupit. Zatím je to spíš takový můj osobní sen.

Hráči postupně získávají zkušenosti s těžkými zápasy, což by také mohlo pomoci, že?

To je právě alfa a omega. Proti Úvalům jsme nehráli špatně, ale oba zápasy jsme prohráli. Jevany jsme doma porazili a k venkovnímu zápasu bych se raději nevracel. Máme v kádru kluky, kteří mají už něco odehráno. Řekl bych, že někteří hráči už jsou na vrcholu své kariéry a vedle nich máme mladé fotbalisty. To přispívá ke zvýšení konkurence a pomáhá to i k tomu, aby se více motivovali starší hráči. Nasazovali jsme dorostence Vojtěcha Suka, Jiřího Zimu a Jana Hrušku, ti se s těžkými zápasy teprve seznamují.

Už ani v divizi... Exligista Klobása vyhlíží fotbal na pohodu a žízeň

Budete během letní přestávky zasahovat do kádru?

Získání posil souvisí s financemi. Hráče můžete získat dvěma způsoby. Buď ho zaplatíme, a nebo zlanaříme na dobro partu. Partu tu máme výbornou, lepší jsem asi nikde nezažil. Pokud od nějakého klubu dostane hráč peníze, tak jde jinam. U nás ho to stojí čas a musí splnit to, co od něj požaduji. S ohledem na fyzičku toho není málo. Přijde k nám jeden dorostenec z Benešova. Do Nespek se pravděpodobně vrátí Jan Kukač.

Pokud by chtěly Teplýšovice postoupit, bylo by nutné vydat se směrem, že se bude hráčům za fotbal platit?

To je těžká otázka. Působíme jako Sokol Teplýšovice a fotbal ve spolku není jediným sportem. Vedení chce hrát hezký fotbal, což se daří, ale o postupu se nikdy moc nemluvilo. Jednu chvilku jsme měli nabídku na postup ze třetího místa, ale čekali jsme vyjádření Dvoru Králové „B“, který nakonec do vyšší soutěže šel místo nás. Nicméně s vedením Sokolu jsme byli nakloněni pro variantu postupu. Pravdou je, že pokud bychom opravdu chtěli postoupit, asi bychom museli posílit. Jestli bychom sehnali peníze, to nevím.

Jak to máte s přípravou na další sezonu?

Začínáme trénovat ve čtvrtek 14. července. Přípravné zápasy máme s Voticemi, Divišovem, Kondrací, Nespeky a Milínem. Soupeře pro přípravné zápasy máme kvalitní, mají o nás zájem i kluby z vyšších soutěží.

To je dobré znamení, že?

To sice ano, ale na druhou stranu přípravných zápasů nemůže být mnoho. Je to krátké období a zasytit kluby fotbalem asi není úplně dobře. Zatím máme domluvených pět zápasů, což je asi tak akorát.

Co byste dodal na závěr?

Chtěl bych hráče pochválit na přístup k fotbalu a tréninkům. Fotbal je týmový sport a jako tým jsme pracovali dobře. Nerad poukazuji na konkrétní hráče, ale v jednom případě to udělám. David Král potřetí nebo počtvrté vyhrál statistiku střelců v soutěži. S jeho góly Teplýšovice počítají. Jde o zdejšího patriota, který sice už bydlí v Praze, ale patří sem. Mají o něj zájem jiné kluby, ale on chce hrát zde. Po zápase v Jevanech chtěl s fotbalem skončit, ale pak jsme se domluvili, že to zkusíme dál. Jsem rád, že se takto rozhodl.