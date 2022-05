Ve velkou dřinu se změnil víkendový zápas fotbalistů rezervního týmu Vlašimi. V domácím prostředí nastoupili proti Hřebči. Během nepovedené pasáže utkání získal soupeř výrazný náskok a návrat do zápasu stál vlašimské fotbalisty mnoho sil.

„Minulé kolo proti Poříčí jsme byli šedesát minut při nejmenším vyrovnaným soupeřem. Nastřelili jsme tyč, pak jsme dostali góla naše hra se sesypala. Teď to bylo to samé, Neumím si to vysvětlit,“ pokrčil rameny trenér Vlašimi B Václav Toupal.Jeho svěřenci po půlhodině hry prohrávali 0:4, dvakrát se trefil Tomáš Lukič a po gólu přidali Jan Prosek s Matoušem Mentbergerem.

Ve 33. minutě se trenér Toupal rozhodl pro střídání, místo Matěje Pajka přišel na trávník Dominik Vlasák. Tento moment odstartoval změnu obrazu hry.„Matěj Pajků zaskakoval na postu, který není jeho. V zápase to měl velmi složité. Po vystřídání jsme přeskupili sestavu a začali jsme si vytvářet výraznější příležitosti,“ poznamenal vlašimský trenér Toupal.

Jeho tým dokázal obdivuhodně v samotném závěru prvního poločasu podstatně zdramatizovat zápas. Jan Fialka vstřelil první domácí branku, ve 43. minutě se trefil Marek Pešek z penaltya dvě minuty na to pálil přesně Jan Fialka.Rázem bylo sníženo na 3:4 z pohledu Vlašimi. Domácí fotbalisté pokračovali v aktivní hře, což vedlo k vyrovnání. V 62. minutě dokonal hattrick Jan Fialka.

„V průběhu zápasu se zlepšil a dal tři góly. Patří k mladým nadějným hráčům, kteří se potřebují zlepšovat, získávat prostor na hrací ploše a zkušenosti. Byl na místech, kde měl být, jeho střely byly dobré. Myslím, že má všechny předpokladyk tomu, aby fotbalově rostl,“ pochválil hráče Toupal. Za nerozhodného stavu 4:4 si oba týmy vypracovaly slibné střelecké pozice, které však nedokázaly proměnit. Dlouhou dobu to vypadalo na nerozhodný stav. Utkání nakonec svého vítěze mělo. „Soupeř potrestal naši chybu a vstřelil rozhodující branku utkání,“ vrátil se Toupal k momentu z 88. minuty. Na tento gól rezerva Vlašimi odpovědět nedokázala a na svém hřišti podlehla soupeři těsně 4:5.

Vlašimští se velmi dobře dokázali dostat do zápasu, smazali čtyřbrankové manko, ale vybojovat body se už nepodařilo.„Tým máme hodně mladý, navíc máme dost zraněných hráčů, což se také může podepsat. Hráči se točí, nemáme ucelenou sestavu,“ hledal možné příčiny špatného vstupu do zápasu i porážky Toupal.

Další zástupce okresu Benešov, Poříčí nad Sázavou, se představil v Nymburku. Bezmála 150 fanoušků dlouhou dobu čekalo na úvodní branku utkání. V 64. minutě poslal k velké radosti většiny z nich domácí do vedení Martin Škarecký. Statečně bojující Poříčí nakonec dokázalo vyrovnat. Pomohla mu k tomu penalta, kterou uměl proměnit Michael Azilinon.

K nerozhodnému výsledku dodspěly také Nespeky. Krajský přebor pokračuje dalšími zápasy následující víkend. V domácím prostředí se představí pouze Poříčí nad Sázavou. V sobotu od 17 hodin hostí Kosoř. Rezerva Vlašimi nastoupí ve stejný časv Poděbradech. Nespeky čeká nedělní zápas ve Lhotě, úvodní výkop je naplánovaný na 17:00.