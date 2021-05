Co říkáte na to, že se nedohrála sezona?

Pro všechny je to těžké. Já zastávám názor, že se v určité době hrát dalo. Vedení ale rozhodlo o tom, že se ročník dohrávat nebude, takže se s tím musíme vypořádat. Pokud by se sezona dohrála jen z půlky, jak se plánovalo, tak si myslím, že by byla neregulérní.

Proč?

Například my jsme měli v první polovině nejtěžší soupeře doma a slabší venku, což je v této soutěži horší. Někdo by hrál více zápasů doma, jiný venku. Odehrát jen patnáct zápasů není podle mého názoru seriózní. Kdyby se pak sestupovalo a postupovalo, nebylo by to v pořádku.

Opravdu je takový rozdíl v zápasech doma a venku?

Já neříkám, že v tom je velký rozdíl, ale nějaký určitě ano. Proto se hraje jeden zápas doma a odveta venku. Proto se například i pohárová Evropa hraje dvojzápasově doma a venku, a nebo se hraje jeden zápas na neutrální půdě. Myslím, že to nějakou logiku má, a proto je tento systém nastavený už řadu let.

Jak v současné době vypadají tréninky?

Jsou zaměřené na to, aby to kluci do sebe znovu dostali. Sedm měsíců netrénovali, navíc ne každý pro sebe během této doby dělat tolik, kolik by měl. Snažíme se dát kluky fyzicky dohromady, protože je na nich hodně znát, že dlouhou dobu netrénovali. Postupně trénujeme už i s míčem a dodržujeme vládní nařízení, takže teď už je to zajímavější než na začátku.

Jsou mezi hráči velké výkonnostní rozdíly?

Pokud se budeme bavit o fyzičce, tak rozhodně mezi hráči rozdíly jsou. Tréninky máme naplánované do dvacátého června, věřím, že do té doby se kluci stihnout připravit odpovídajícím způsobem. Pak budeme mít tři týdny pauzu, během které na sobě budou pracovat, na tom jsme se domluvili. Další část přípravy pak začne okolo desátého až patnáctého července.

Máte v plánu účastnit se turnaje, nebo dáte přednost přípravným zápasům?

Rozhodně budeme spoléhat na přípravné zápasy. Abych pravdu řekl, nejsem zastáncem turnajů. Přijde mi lepší, abychom si domluvili soupeře, se kterým chceme hrát a má odpovídající kvalitu. Můžeme si také domluvit soupeře, který nebude hráz zákeřný fotbal a sníží se riziko zranění. Během turnajů se můžeme střetnout s týmy, které nejsou úplně ideální.

Máte už vytipované soupeře pro přípravu?

U týmu jsem čtvrtou sezonu a přípravné zápasy jsou každý rok dost podobné. (Soupeři z minulé přípravy Poříčany, Jevany, Hostivař a Kolovraty, pozn. red.).

Jak to vypadá s kádrem pro sezonu 2021-22?

Na dvou postech bychom chtěli posílit. Současná situace je poněkud zvláštní, tak uvidíme, jak to dopadne.

Mohl byste být konkrétnější?

Zatím to nechci konkretizovat. Momentálně probíhají jednání, nevím, jestli dopadnou dobře. Takže to zatím nechci rozebírat.

Otázka na závěr, budete se znovu přihlašovat do krajského přeboru?

Rozhodně ano. Následující sezonu odehraje v krajském přeboru.