S jasným cílem vstoupili fotbalisté Nespek do dalšího zápasu krajského přeboru. V domácím prostředí hostili Lhotu, která z dosavadních devíti zápasů vyhrála jediný při skóre 10:31. „Bylo to nervózní utkání, věděli jsme, že ho potřebujeme vyhrát. Lhota je tým, se kterým se body dělají, a my nemůžeme prohrát s podobným soupeřem, který je v tabulce pod námi. Hráči se možná i proto dostali pod tlak a utkání neodehráli tak, jak asi měli,“ konstatoval nespecký trenér Tesař.

ÚVODNÍ GÓL PADL PO PŮLHODINĚ HRY

Jeho svěřenci se dokázali prosadit v osmadvacáté minutě po rychlé akci. „Michal Kučaba dostal míč po lajně až k brankové čáře, centroval před branku a Fimbar hlavou v záklonu se dokázal trefit. Zakončoval z obtížné pozice,“ poznamenal trenér Jaroslav Tesař. Nespeky i po vstřelené brance pokračovaly v aktivní hře a Lhota se musela bránit.

„Ve zbytku prvního poločasu jsme až tak špatně nehráli, ale nepřidali jsme další góly. Pak jsme si vypracovali celou řadu mnohem jednodušších gólových pozic, ale nedokázali jsme ani z malého vápna skórovat,“ trápilo Tesaře.

Fotbalisté Nespek i ve druhém poločase dopláceli na neproměňování šancí. „Dostali jsme se ke střele z malého vápna, ale trefili jsme jediného hráč, který stál na brankové čáře,“ připomněl další velkou příležitost domácí trenér.

ZÁVĚR OKOŘENILY DVĚ ČERVENÉ KARTY

Důležitý moment přišel v sedmdesáté minutě. Domácí Jindřich Dobřanský dostal druhou žlutou, následně červenou kartu, a zápas pro něj předčasně skončil. První dostal za podražení soupeře ze strany a zmaření slibně se rozvíjející šance, druhou žlutou dostal za úmyslné znemožnění rozehrávky přímého volného kopu.

„Hráč by měl vědět, že když má žlutou kartu, tak si nemá stoupat před míč. Soupeř to do něj nastřelil a rozhodčí vytáhl žlutou a následně červenou kartu. Je to podobné situaci, kdy hráč mající žlutou kartu nemůže jít do souboje, po kterém by mohl dostat další žlutou. Musí být opatrnější,“ okomentoval vyloučení domácího hráče trenér Tesař.

Lhota proti oslabenému soupeři vycítila šanci a pokoušela se zjednodušit hru a vyrovnat. „Po vyloučení našeho hráče jsme se dostali pod tlak, během kterého si soupeř vypracoval jednu nebo dvě gólové šance, ale neproměnil. Po necelých deseti minutách byl vyloučený hráč Lhoty, což nám pomohlo, protože nevím, jestli bychom ten tlak vydrželi až do konce,“ narážel Tesař na 78. minutu, kdy dostal druhou žlutou kartu hostující Radislav Neumann. Utkání pro něj skončilo kvůli kritice asistenta rozhodčího. „To si děláš srandu, to nebylo ani náhodou,“ řekl Neumann podle zápisu o utkání asistentu hlavního sudího Patriku Rothovi.

Nespeky sice těsnou výhru uhájily, ale trenér Tesař s předvedenou hrou rozhodně spokojený nebyl. „V naší hře bylo dost nedostatků. Je to způsobeno i tím, že máme hodně zraněných hráčů, nemáme tým v takovém složení, v jakém bychom měli a chtěli mít. Chybí nám sedm hráčů. Jediné pozitivní bylo, že na posledních deset minut nastoupil Pepa Petlička, který nám velmi chybí. Vypadá to, že by se pomalu mohl vracet zpátky,“ vyhlíží návrat jednoho z klíčových hráčů Nespek trenér Jaroslav Tesař.