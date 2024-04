„Naši zkušení hráči by se měli zamyslet a do hry dávat své letité zkušenosti a ne že tým budou táhnout dorostenci,“ řekl trenér Michal Budil. Jedním z adresátů byl i Tomáš Kramný. V rozhovoru pro Deník přiznal, že zcela oprávněně. Sám je ze současné situace d eprimovaný a vyhořelý. Ve hře je také varianta, že si dá pauzu a bude se věnovat i roli rozhodčího.

Po posledním zápase zkritizoval trenér Budil zkušenější hráče. Oprávněně?

Určitě oprávněně.

Jak snášíte, že se vám celou sezonu nedaří a hrajete na dně?

Je to hodně deprimující, až už není chuť. Alespoň u mě. Kritika od trenéra je naprosto oprávněná. Chybí mi chuť, zápal, jsem po fotbalové stránce vyhořelý a budu zvažovat, co dál ohledně příští sezony.

Je to o to víc na hlavu, že se od vád očekává, že budete tým táhnout a ono to nejde?

Určitě. Strašně deprimující situace. I když chce, vzít zodpovědnost na sebe a nedaří se mu, tak je to čím dál tím víc ještě horší.

Debakl Votic v Berouně. Budil se opřel do opor. Měli by se zamyslet

Jak Voticím uškodily dva zimní odchody Říhy do Sedlčan a Radačovského do Poříčí nad Sázavou?

Tomáš Říha je silový a rychlý hráč, Marek Radačovský nám tvořil hru, takže oba odchody jsou citelně znát.

Situace Votic je kritická. Stále jsou na dně a ztráta je velká. Jak se hledá motivace?

Jdeme zápas od zápasu bojovat. Kvalita soupeřů je ale někde jinde než naše, což je způsobeno tím, že nám spousta hráčů odešlo a potřebujeme zapojit mladé hráče, aby se rozehráli. Pak hrát nějaký fotbal. Kvalita nám teď chybí.

Věříte ve Voticích ještě tomu, že by se vám povedla záchrana?

Kdybychom nevěřili, tak nemá cenu hrát. Chceme bojovat do posledního zápasu a dohrát sezonu důstojně a nebýt poslední. Dostat pod sebe alespoň Nelahozeves.

Když ale vyjedete ven, tak většinou dostanete debakl. S tím se ale špatně dá bojovat o záchranu.

Hodně blbě se s tím vrací domů. Na hřištích soupeřů se nám nehraje vůbec dobře.

Osobnost Deníku Radek Šírl. Nechal se ukecat. V čem je pro něj okres neznámou?

Kádr Votic je plný dorostenců. Je hlavní příčina letošního nezdaru v tom, že vám chybí zkušenosti?

Dorostenci makají, snaží a nemůžu proti nim říct špatné slovo. Zkušenosti v I. A třídě jsou už ale důležité a my zkušení hráči bychom měli nyní tým táhnout. Mně osobně se ale nedaří a těm, co jsou ještě zkušenější než já, tak to samé.

Co bude dál po sezoně. Skončíte úplně nebo přestoupíte?

Přestup určitě ne. Ve Voticích jsem začal hrát dospělý fotbal. Jsem také krajský rozhodčí a chtěl bych se ubírat asi tímto směrem. Jsem opravdu vyhořelý. Aspoň pauzu si dát.

Je deka jedním z důvodů, proč chcete odložit kopačky a věnovat se víc roli rozhodčího?

Určitě. Jezdit 130 kilometrů pro debakly se nechce nikomu.

Když si podíváme na kariéru rozhodčího. Kam byste se chtěl posunout tam?

Je tam vidina a cíl dostat se pod Řídící komisi pro Čechy. Je mi 24 let a chci pro to udělat maximum. Tam by byla šance se dostat výš. Nechci říkat, že můj cíl je pískat první ligu. Člověk už musí být výjimečný. Mám tam kamaráda, Petra Hocka. Vím, čím jsi prošel a je to super rozhodčí.