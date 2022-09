Doksům se povedlo v první půli favorita zaskočit. Hráči jezdili po zadku a vytvořili si také šance. Čampulku však po pěkném průniku vychytal skvělý Drážek a dorážku nasměroval obětavě nastoupivší Galbavý (hrál přes zranění třísel pod injekcemi) kousek mimo. Gólu se však domácí přece jen dočkali, když na pěkný míč do vápna naběhli shodně útočníci Škvára jun. a Nesládek. Druhý si razantně křikl a pak merunu poslal pod Drážkem do sítě.

Vedení 1:0 už Doksy udržely. Ve druhé půli se sice přes nabádání trenéra stáhly moc dozadu, ale Nespeky z trvalé převahy gól nedaly a odjely s prázdnou. Hosté do druhého poločasu změnily styl hry a začaly diktovat tempo. „Ve druhém poločase jsme prakticky celou dobu tlačili soupeře na jeho polovině, ale vyrovnat se nám nepodařilo. Většina střel mířila vedle nebo nad branku,“ řekl smutně Králíček.

Doksy mají dva skvělé zkušené gólmany Tesaře s Kierykem, ale teď jim přibyla i devatenáctiletá konkurence. Josef Švarc přišel z Motorletu, avšak pochází z Družce, takže to má na hřiště v Doksech coby kamenem dohodil. Při premiéře zachytal bravurně a i díky pomoci bojovných spoluhráčů vyčapal čisté konto. „Z trenérského pohledu to byl trochu risk, ale vyplatil se. Pepa zachytal opravdu výborně, byl jistý, nic z něj nepadalo,“ chválil mladíka, kterého původně lákal ex-reprezentant Jan Rajnoch k sobě do Jíloviště, trenér Martin Škvára.

Po nervózní koncovce a dlouhém nastavení si pak Martin Škvára hluboce oddechl. „Pro nás je to strašně důležité vítězství. Je první a ještě ke všemu poslední porazil prvního, to je pro psychiku hráčů velký přesah. Nebyl to herně náš nejpovedenější zápas, ale kluci jezdili po zadcích a neuvěřitelně bojovali. Dali do toho všechno a byli odměněni. Jsem rád i za diváky, také je zápas vtáhl a žili s námi,“ byl rád trenér Doks.

Doksy – Nespeky 1:0 (1:0). Branka: 33. Nesládek. Rozhodčí: Jarolímek – Stehlík, Soukup. ŽK: 6:3. Diváci: 100.

Doksy: Švarc – Škvára (75. Kostka), Steckovič, Pešička, Neumann, Nesládek, Havelka, Galbavý (84. Větrovec), Dlouhý (90+5 Zlata), Čampulka (87. Pleiner), Balík (Prošek), Procházka.

Nespeky: Drážek – Snishchuk (46. Konopiský), Melichar, Burian, Bredler, Nikrmajer, Čaloun, Skalický (67. Hronek), Máca, Rosenvald (Maršoun), Petlička.