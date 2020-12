Trenére, jak se připravujete na pokračování soutěže?

Ve čtvrtek máme první společný trénink. Do té doby probíhala individuální příprava. Každý se připravoval podle svého. Uvidíme, jak to bude vypadat, a podle toho uzpůsobíme společné tréninky.

Jak bude ten první společný trénink vypadat?

Půlka bude věnována běhání a druhou půlku si zahrajeme fotbal.

Dokážete odhadnout, jak na tom budou hráči fyzicky?

To nedokážu, dlouhou dobu jsme nemohli trénovat společně. Když jsme se loučili, říkal jsem každému hráči, že by měl na sobě pracovat. Pauza trvala zhruba šest týdnů, takže pokud někdo nedělal vůbec nic, tak přijde v hodně špatném stavu.

Pokud by hráči byli ve špatném stavu, jak to s nimi budete řešit?

Vzhledem k tomu, že se v tomto roce už hrát nebude, tak to není nic vyloženě akutního. Nicméně jim řeknu, že přes Vánoce, kdy mohli mít volno, tak by bylo dobré, aby začali něco dělat. V lednu uděláme fyzické testy a uvidíme, v jakém stavu hráči budou po vánoční pauze.

A v případě, že tyto testy dopadnou špatně?

Myslím si, že je hodně předčasné o tomto hovořit. Kluci jsou rozumní, na druhou stranu to nejsou profesionálové, takže si určité věci nedokážu vynutit, protože smlouvy nemají. Když nebudou mít natrénováno, nebudou stíhat, zvládat celé zápasy, nebudou nastupovat do utkání. Kluci mě ale znají a vědí, co po nich chci. Nemám obavu, že by přišli v úplně dezolátním stavu.

To znamená, že hráči budou na jaře bojovat o základní sestavu?

To není jen na jaře (říká s důrazem v hlase pozn. autora). U mě vždy hráči bojují o základní sestavu. Podle toho, jakou mají výkonnost, tak hrají, nebo nehrají. Toto je důležitý faktor a je mi jedno, o kterého hráče jde. Tímto jsem se řídil vždy, i když jsem trénoval vyšší soutěž. Například v Benešově jsem nepostavil hráče základní sestavy, protože neměl výkonnost, nebo nebyl s týmem na soustředění. Nedělám rozdíly v tom, jestli je to důležitý hráč, nebo někdo, kdo se pohybuje na hraně sestavy. Klíčové je to, aby měl výkonnost.

Jak široký vůbec máte kádr?

V krajském přeboru nejde mít úplně široký kádr, což platí také o nás. Pokusíme se přes zimu ještě někoho sehnat a uvidíme, jak to dopadne. Je těžké docílit toho, abych jako trenér přeboru měl k dispozici pět sedm hráčů navíc.

Máte vytipované hráče, kteří by mohli tým posílit?

Ano, nějaké posily máme vytipované a uvidíme, jak to dopadne. Nebude jich nějak hodně, protože si myslím, že jsme kádr měli docela slušný a stabilizovaný. Určitě ale jsou místa, která je potřeba doplnit. Nechci být ovšem konkrétnější. Až budu vědět, že to například na devadesát procent vyjde, tak budu sdílnější. Zatím je to ale předčasné. Vždy, když jsem se o tom bavil dřív, tak to nevyšlo. Zatím si to chci nechat pro sebe a uvidíme, jak jednání dopadnou. Před začátkem jarní části soutěže se to vy i fanoušci dozvíte.

Myslíte, si, že společné tréninky mohly být povoleny už dříve?

Osobně si celou dobu myslím, že by mohly být dovolené celou dobu. Pokud by se nad tím odborníci zamysleli a vymysleli by nějaký způsob, tak hráči mohli trénovat pořád. Pokud jsou ve venkovních prostorech, dodrží rozestupy a tak dále, tak si myslím, že se dalo trénovat. Dokonce si myslím, že sport je obecně důležitý.

Pokračujte…

Sport je důležitý na posilování imunity a celkově tělu prospěšný. Určitě je lepší, aby kluci trénovali a posilovali imunitu, než aby seděli doma a byli v zavřeném prostoru. Pokud bych o tom rozhodoval já, tak bych lidi nechal sportovat, pochopitelně bych stanovil nějaká omezení a pravidla, ale sport bych nezakazoval.

Budou tréninky, které stihnete před Vánoci, prospěšné, když pak hráče čeká další pauza?

Vždy jsou prospěšné. Je rozdíl mít šest týdnů pauzu, dva trénovat, a pak zase pauzu, než mít pauzu deset dvanáct týdnů. Určitě hráči v sobě něco měli, a pokud to během volna ztratili, tak těmi čtrnácti dny se to oživí. Pokud budou něco málo dělat přes Vánoce, tak přijdou do přípravy v lednu v takové kondici, že se nebudou trápit.

Jak často budete mít tréninky v prosinci?

Jen dvakrát v týdnu.

Co vás čeká v nejbližší době?

Teď se budeme zhruba čtrnáct dní připravovat jako tým společně, pak bude tréninková pauza a sejdeme se znovu na začátku ledna, v průběhu ledna pak odjíždíme na soustředění.

Mohl byste být konkrétnější ohledně zmíněného soustředění?

Ve druhé polovině ledna pojedeme na soustředění do Horní Malé Úpy. Program bude zaměřený na fyzickou přípravu, ale detailnější být nechci. Myslím, že se jedná o interní informace.

Máte kromě toho už nějakou představu také o přípravných zápasech?

Momentálně přípravné zápasy dáváme dohromady, takže to ještě nemáme hotové, ale mnoho jich nebude. Máme naplánované zmíněné soustředění, během kterého hrát přípravné utkání určitě nebudeme. Mám dojem, že to vychází na zhruba čtyři nebo pět zápasů.

Je to dostatečný počet?

Je to způsobené současnou situací, kterou nezměníme. Je lepší, když příprava probíhá od ledna do půlky března. Na začátku prosince se skončí, je zhruba čtyři pět týdnů pauza, a pak se znovu začne. Situace je pro všechny kluby stejná a budeme si muset poradit. Hodně bude záležet na tom, jak jsou kluci ochotní a schopní pracovat sami na sobě. Přirovnal bych to ke školákům, kteří mají distanční výuku. Také hodně záleží na nich. Jestli je to dostatečný počet zápasů, to se v tuto chvíli nedá zhodnotit. To se promítne až na jaře, kdy se dohraje podzimní část a čeká jarní. Myslím si, že to bude velmi náročné.

Kvůli velkému množství zápasů?

Tuším, že v rozpisu je snad pět vložených kol ve středu. Vůbec si nedokážu teď představit, jak to budou kluci zvládat s prací a dalšími činnostmi. Bude to stejně nastavené pro všechny kluby, ale v amatérské soutěži mi přijde jako blázinec – v uvozovkách.

Na fotbal nebudou mít hráči v týdnu tolik času, že?

Tam jde spíš o to, že se zápasy budou hrát zhruba od pěti nebo od půl šesté. Sraz bývá hodinu před zápasem, hráči se musí dopravit na hřiště, pokud se hraje venku, tak dojet k soupeři. Hodně kluků pracuje v Praze, takže i kdybychom hráli v Nespekách, respektive v Poříčí, tak jim to trvá hodinu. Pokud by se hrálo od pěti, tak by se museli zhruba v půl třetí sebrat z práce a odejít. To není u každého hráče reálné.

Momentálně je tým v tabulce na sedmém místě. Jaké jsou cíle pro zbytek sezony?

Sedmé místo zhruba odpovídá tomu, co jsme odehráli. I když je pravda, že v některých zápasech jsme měli smůlu a body ztratili, možná jsme mohli být i na lepším místě. Pokud bychom po sezoně byli na sedmém místě, nebo výš, byl bych spokojený.

To znamená, že zatím jste spokojený?

Úplně spokojený ne. Několikrát jsme ztratili úplně zbytečně body buď v posledních minutách, nebo na penalty. V Poděbradech jsme vedli 4:3, nakonec z toho byla remíza 4:4 a naše porážka na penalty. Doma s Hvozdnicí jsme dostali gól v 88. minutě a prohráli na penalty. Podobným ztrátám se budeme muset vyvarovat v jarní části.

Bude tým v jarní části o něco zkušenější?

To si úplně nemyslím, řekl bych, že v kádru máme dost zkušených hráčů. Za tu dobu, co jsem v Nespekách, tak jsem vypozoroval, že jarní část míváme výrazně lepší než podzimní.

Čím je to způsobené?

Zimní přípravou, která bývá tvrdá a náročná. Přinesla nám ovoce v jarní části. Teď ta příprava bude odlišná, ale myslím si, že bude nastavená úplně stejně tvrdě, jen nebude tak dlouhá. Pokud hráči přípravou projdou, tak si myslím, že by výkonnost měla jít nahoru. Jak se s tím vypořádají ostatní kluby, to poznáme až v průběhu sezony.

Jak se těšíte na první mistrovský zápas?

Já se těším moc. Na druhou stranu vůbec nevím, jestli se bude hrát. Situace je taková, že člověk neví, co bude za týden, nebo za čtrnáct dní. Je těžké tým trénovat, připravovat a ve finále by se hrát vůbec nemuselo. Hráči do toho musí jít s tím, že se hrát bude a nemohou přemýšlet o opaku. Není to snadné pro hráče, ale ani trenéry, protože ti do přípravy věnují úsilí. Já ji dělám s vervou a pak zjistím, že je úplně k ničemu. Musíme k tomu přistoupit tak, že se stoprocentně hrát bude a podle toho se také připravit.

Pokud by se nehrálo, nemohli by někteří hráči skončit s fotbalem?

Jsou typy hráčů, které se mohou tímto nechat otrávit a přestanou s fotbalem. Myslím si, že převážná většina hráčů má fotbal tak ráda, že se těší na zápasy a budou s fotbalem pokračovat. Pokud to vezmu celkově v přeborech i divizích, tak si myslím, že budou hráči, kteří s fotbalem skončí, pokud se na jaře nebude hrát. A to z několika důvodů…

Jakých?

Mohou mít firmy, které se dostaly do finančních problémů, takže se budou věnovat podnikání a záchraně svých firem. S fotbalem mohou také skončit hráči, kteří vinou krize přišli o práci, a tak nemají finanční příjmy, se kterými počítali. Další důvod může být ten, že to hráče prostě přestane bavit. Půlroku se připravují, pak se odehraje pár zápasů a stojí se. Není to snadné na psychiku.

Můžete vy z pozice trenéra tyto hráče ovlivnit k tomu, aby u fotbalu zůstali?

Jasně, že ano. Celou dobu, co má trenér hráče u sebe, tak je nějakým způsobem ovlivňuje. Nemyslím si, že by u nás byli takoví hráči, kteří by to vzdali kvůli tomu, že se nehrálo. Na jaře se nehrálo, na podzim chvíli. Teď je výhled takový, že se ročník dohraje, i když zběsilým tempem.