Jeho svěřenci tlak soupeře přečkali, a pak začali tvořit hru. Velké příležitosti na sebe nenechaly dlouho čekat.Patrik Vyhlídal poslal hosty krátce po půlhodině hry do vedení. „Gólman vykopl míč před sebe, nestihl se vrátit a náš hráč z pětatřiceti metrů krásně trefil odkrytou branku,“ popsal Sedlařík gólový moment a pokračoval:„Mohli jsme navýšit vedení, do poločasu jsme měli několik dobrých šancí, ale proměnit jsme je nedokázali,“ litoval neúspěšných akcí.

Vzhledem k aktivní hře obou týmů se příliš nepřerušovalo a hra byla plynulá. „Domácí sami po utkání říkali, že takhle rychle dlouho nehráli,“ potvrdil Sedlařík. Dlouhou dobu to vypadalo, že si hosté odvezou tři body, své vedení nakonec ale neudrželi. „V zápase jsme udělali jedinou chybu. V našem pokutovém území jsme zpracovali míč na dlouhou nohu místo toho, abychom ho odkopli z první. Zajeli jsme do soupeře, jasná penalta,“ vrátil se Sedlařík k situaci, která vedla k vyrovnávací brance Michala Skály v 77. minutě.

Zajímavé momenty byly k vidění i v závěru. „Další šanci domácí neměli, naopak my jsme si vypracovali několik dalších závarů, ale přes dobrou obranu jsme se neprosadili. Řekl bych, že to byla zasloužená remíza,“ konstatoval Sedlařík.Teplýšovický trenér nezapomněl ocenit kvalitu domácího týmu. „Soupeř byl velmi kvalitní, na čtvrtém místě v tabulce není jen tak. Když si vezmu, jaká je to soutěž, tak se jednalo o velmi kvalitní utkání.“