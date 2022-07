Není to pro vás poněkud demotivující?

Hrajeme tuším pátou nejnižší soutěž, takže pouze kvůli výsledkům to nehrajeme. Pro mě je největší motivací partu, kterou tu máme. Je super scházet se s klukama během týdne na trénincích a o víkendu na zápasech, a pak v hospodě. Nechci z toho vypadnout, navíc mám také dost pohybu. Výsledky se po nějaké době zapomenou, ale partu si člověk pamatuje hodně dlouho. Společná soustředění a celá řada zážitků. Špatné zápasy chvilku mrzí, ale po čase je to pryč.

Celkové třetí místo tedy berete jako úspěch?

S ohledem na konkurenci v soutěži to není špatné. Na druhou stranu, pokud vezmu naší fotbalovou kvalitu, tak si myslím, že jsme měli i na druhou pozici. Úvaly jsou stoprocentně někde jinde, ale na druhé místo jsme měli. Jenže jsme ztratili body tam, kde jsme neměli. Pořád jsme ale mezi TOP třemi týmy v soutěži, 50 bodů za sezonu je také slušné.

Vy osobně jste se stal s 25 góly nejlepším střelcem Teplýšovic v sezoně i celé soutěže. Jak se vám hrálo?

Nechci, aby to znělo namyšleně, ale tak nějak jsme si už jako tým zvykli, že góly dávám. Docela se mi dařilo v sezonách, které nebyly dohrané kvůli pandemii koronaviru. Snažím se, abych dával góly, ale nějak extra to nehrotím. Sleduji statistiky, dívám se, kolik mám branek, ale kdyby to bylo horší, tak se z toho nezhroutím.

Na druhém místě s 20 góly skončil František Rybařík z Miřetic, znáte se?

Abych pravdu řekl, tak si nevybavuji, o koho jde. Z Miřetic znám hodně kluků podle obličeje a podle jména. Vím, že tam hraje dlouho, ale konkrétně nevím, o koho jde.

Zpátky k vám. Díky čemu se vám tak daří, v čem jsou vaše přednosti?

Snažím se dobře číst hru, pohybovat se aktivně ve vápně a stát v místech, kam by se mohl odrazit míč. Nabíhám si do prostoru, kam mi mohou spoluhráči dobře přihrát. Dostávám od nich často dobré nahrávky, a pak už je zakončení snadné. Musím k tomu ale doplnit ještě jednu věc.

Celou řadu dalších šancí neproměním. Možná právě kvůli tomu až tolik neřeším, kolik jsem dal gólů. Snažím se o to, abych zahodil co nejméně šancí. Pro mě je možná lepší, když tu šanci ani nemám, a tak nemám co spálit (smích). Pak se může stát, že zahodím za deset minut tři gólovky a udělám za sebe blbce (úsměv).

Řekl byste o sobě, že máte talent, nebo tvrdě trénujete?

Talent asi ne. Rozhodně nejsem talentovaný tak, že bych přešel tři hráče a nějakou kličkou bych asi vyšperkoval. Technický talent nejsem, snažím se hrát silově a dobře hlavičkovat. Pokud jde o tréninky, tak na ně chodím, pracuji poctivě. Že bych si dával tréninky navíc, to ne. Máme dobré tréninky a jsou intenzivní, to mi stačí (úsměv).

V sezoně jste působil v roli kapitána. Vyhovuje vám tato pozice?

Vůbec ne. My jsme tým zamlklých bulíků, všichni stejně mlčíme. Jen volba vyšla na mě, tak jsem se stal kapitánem (smích).

Jak si užíváte přestávku mezi sezonami?

Velmi. Užívám si malou čtyřměsíční dceru, trávíme čas spolu a s manželkou. Cestujeme po Česku, užívám si období bez fotbalu. Některé zápasy mě umí dost vytočit a stresuji se zbytečně, takže i v tomto ohledu si rád odpočinu.

Na druhou stranu, na sezonu se těšíte, ne?

Ale jo, kluci mi chybí. Budeme mít tradiční letní soustředění, bude to fajn.