Teplýšovice si ujaly role Robina Hooda a jeho skupiny, neboť podruhé za sebou rozdaly body chudším celkům z okresu a ze spodku tabulky. Po Křivsoudovu je totiž porazily i Olbramovice.

Měli bychom se nazvat Sherwoodským lesem. Chyběli nám všichni stopeři. Hráli jsme bez sedmi lidí v základu. Utkání jsme nezvládli, i když jsme měli držení balónu, šance a celkem dost gólových. Hlavičkáři nám chyběli. Mladí nemají tolik zkušeností, aby utkání otočili,“ podotkl kouč domácího celku Roman Sedlařík.

Votice ztratily nadějný náskok. Jíloviště rozhodlo penaltou v nastavení

„Parádně nám vyšel první poločas. Zvládli jsme ho dobře i takticky a hlavně jsme konečně byli produktivní ve finální fází. Do šancí jsme soupeře nepouštěli. Měl jenom dva závary, jinak nic. Doufám, že jsme to teď protrhli a bude nám to tam padat. Snad nic nezakřiknu,“ řekl trenér hostů Miroslav Kaprálek.