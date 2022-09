Ve skupině D dominuje zatím Sedlec-Prčice. Po oťukávací výhře nad Vyžlovkou tentokrát deklasoval Divišov na jeho půdě 5:1. „První dvě kola dobrá. První zápas s Vyžlovkou byl vyrovnaný, bojovný. Soupeř dost nakopával a do třicáté minuty nás přehrával. Poté zalezl, a ve druhé půli odešel fyzicky a přehráli jsme ho. Divišov měl do desáté minuty jednu šanci, pak rovněž odpadl,“ shrnul kapitán Marián Prchlík, který si jinak pochvaloval hřiště a všechno okolo, nicméně od soupeře měl jiná očekávání.

„Čekal jsem, že bude lepší, ale vůbec nemohl. Ve druhém poločase jsme šli z jednoho brejku do druhého,“ přiblížil lídr Sedlce-Prčice. On sám proměnil jednu ze dvou nařízených penalt a celkově si hosté došli pro další klidné vítězství. Překvapivým zjištěním, že se aktuálně vedoucímu celku I. B třídy D hraje na hřišti soupeřů lépe než doma. Důvodem je nervozita u mladších hráčů. „Doma jsou víc nervózní před vlastními fanoušky. Venku se jim lépe hraje do brejků,“ poznamenal s úsměvem Prchlík.

Votice v oslabené sestavě prohrály, Azilinon sestřelil Vlašim B

Teplýšovice dominovaly proti rezervě Sedlčan v dalším zápase bohatém na góly . Oba týmy praktikovaly technický fotbal navíc na hezky připraveném hřišti. Odehrálo se tak velmi solidní utkání. Navrch ale měly hosté z Teplýšovic, kteří si připravili víc vyložených šancí, nicméně první poločas vyhráli 2:1. Hosté navíc zapomněli pohlídat Lípu, který se postaral o snížení.

I druhá půle přinesla stejný obraz hry. „Je lepší, když se hraje takhle nahoru dolu,“ těšilo trenéra Teplýšovic Romana Sedlaříka. Jeho svěřenci využívaly častých mezer v obraně soupeře a nakonec si došli pro vítězství 5:2. „Posledně jsme doma ztratili, takže jsem teď spokojen,“ ulevil si kouč hostů. „Soutěž se zkvalitnila. Takže to letos bude obtížné. Každá výhra zvenku bude cenná,“ uvědomoval si lodivod hostů. Domácí navíc dohrávali v oslabení, když v závěru zápasu viděl červenou kartu Pudil.

Nováček z Křivsoudova po postupu z okresního přeboru podruhé remizoval a znovu opět výsledkem 2:2. Tentokrát si dělili body s Miřeticemi. Góly přišly až po hodině hry, na druhou stranu se ale všechny čtyři vtěsnaly do dvaceti minut. Z vítězství v domácím prostředí se mohl radovat tým Kavalieru Sázava. Kunice sice dokázaly odpovědět na jejich úvodní gól, ale domácí získali zpět vedení ještě do přestávky a po změně stran pečetil jejich výhru trefou z penalty Kalivoda.