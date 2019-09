Od začátku byli aktivnější hosté, byli rychlejší a agresivnější v osobních soubojích a Teplýšovice si s nimi nevěděly moc rady. Svoji aktivitu Jevany zúročily v 16. minutě, kdy po skrumáži v malém vápně nebyli schopni Teplýšovičtí odkopnout na čtyřikrát balon. Franěk několika skvělými zákroky domácí zachránil, ale nakonec se dostal balon k Moškovi, který uklízel balon do prázdné brány. Poté se trochu hra vyrovnala, ale domácí nijak zásadně brankáře Šilhavého neohrozili.

V 37. minutě zahrál nedovoleně těsně před pokutovým územím domácí hráč a následoval přímý kop. Balon si převzal Hubáček a s přispěním teče ve zdi se odrazil balon do protipohybu Fraňka a skončil v síti – 0:2. Do konce poločasu se nic závažnějšího nestalo, a tak se do šaten šlo za dvougólového vedení Jevan.

V 51. minutě fauloval Stěhule Popelku a rozhodčí nařídil pokutový kop. Domácí hráči protestovali, protože faul se údajně stal před vápnem, ale rozhodčí svůj verdikt nezměnil. K penaltě se postavil kapitán Štefančík a penaltu suverénně proměnil pod břevno. Poté domácí svoji hru trochu zvedli a odměnou byl korigující gól Podhorského na 1:3. V dalších minutách si domácí vytvářeli tutové šance, ale Král, Breburda, Pejša ani Vyhlídal své šance neproměnili. A tak přišel trest v podobě čtvrtého gólu Jevan, kdy se prosadil Jan Popelka. Ve zbytku zápasu se už nic nestalo a tak si Jevany odvezly zasloužené tři body.

Teplýšovice – Jevany 1:4

Branky: 66. Podhorský – 16. Moško, 37. Hubáček, 51. Štefančík, 82. Krákora. Rozhodčí: Malý. ŽK: 3:2. Diváci: 75. Teplýšovice: Franěk – Stěhule (85. Čmereka), Kubálek, Král, Hruška, Kamenský, Podhorský, Průcha, Breburda (87. Filip), Pejša, Vyhlídal.