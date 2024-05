Vlašim zajížděla na půdu lídra, kde nakonec o vítězi Uhlířských Janovic rozhodl vlastní gól Hlaváčka po hodině hry. Hosté po zápase odjížděli s pocitem, že minimálně na bod měli, ne-li na všechny. „Ztratili jsme tři body. Myslím si, že jsme byli lepším týmem. Nedali jsme gólové šance. Nejen remíza by tomu slušela lépe, ale o fous jsme byli lepší. Janovice jsou právem první. Bohužel jsme nedali šance a ony jednu ano. Minimálně na bod měli,“ prohlásil kouč Vlašimi Dušan Krása.

„Věděli jsme, že Vlašim má mladý, běhavý tým, že nás nečeká nic jednoduchého. Soupeř byl dobrý na míči, my jsme čekali v bloku. První poločas nám nešly nohy, neběhali jsme, vázla kombinace. Druhý poločas byl lepší. Dali jsme gól v 60. minutě. Byl to takový haluz, střela letěla vedle brány, naštěstí pro nás si to stoper soupeře srazil do brány. Od 75. mnuty jsme hráli o deseti, kdy byl vyloučen Kulhánek za klukovinu. Bránili jsme do poslední minuty. Kluky za výkon chválím, jsou to odbojované tři body,“ oddechl si trenér Uhlířských Janovic Martin Dotlačil.