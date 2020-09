Hostující parta okolo exligového fotbalisty Vlastimila Vidličky byla od úvodu lepším týmem na trávníku. „Do zápasu jsme chtěli vstoupit úplně stejně jako v Jílovišti. Bohužel se stal přesný opak, neběhali jsme, prohrávali souboje a nepřesně kombinovali. Za to hosté valili na naši obranu jeden útok za druhým,“ líčil průběh zápasu domácí tým na sociálních sítích.

Přesto to byly právě Votice, které se dvě minuty před přestávkou ujaly vedení, když se prosadil Tábořík. „Nutno dodat, že nezaslouženě. Z naší strany se totiž jednalo o jedinou kloudnou akci,“ uvedli Votičtí. „Jinak byl náš výkon velmi špatný, proto také došlo k promluvě. Do druhé půle jsme ale vstoupili ještě hůře než do první,“ pokračovalo jejich hodnocení zápasu.

Toho Vestec využil a nakonec skóre během úvodních osmnácti minut druhé půle otočil, když se dvakrát trefil Michalík a jednou Hornát. „Vestec si zaslouženě odvezl tři body. My budeme muset v dalším zápase, který hrajeme opět doma (s Mníškem), předvést úplně jiný výkon,“ mají jasno Votičtí.