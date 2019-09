První části se domácím vůbec nepovedla. Bez řady opor v sestavě (Rejhon, Jírů, Jíša, P. Pohorský) si nedovedla poradit s rychlými a hlavně důrazně hrajícími hosty. Ti se také po zásluze ujali vedení, když se po chybě V Balaty před Tlamichu dostal Danylych a mířil přesně.

Lhota nečekaně ani ve druhé půli nezalezla do obranné ulity a Poříčí toho využilo. Nejvíc vidět byla dvojice ofenzivních hráčů V. Balata – Trpišovský, ale pochvalu si od trenéra Pavla Šimáčka vysloužil také Havlíček. „Na stoperu bránil kromě jiného i nebezpečného Šalamouna a povedlo se mu to dokonale. Přitom Šalamoun dává hodně gólů a minulý zápas ze standardek rozhodl,“ připomněl Šimáček.

Zkraje druhé část to vypadalo, že domácí se dostávají do pohody. Trpišovský si prohodil míč s L. Balatou do prázdné vyrovnal. Hostující Vincenc pak dvakrát zachránil svůj tým na brankové čáře, ale po hodiny hry opět zafungovala spolupráce L. Balata – Trpišovský a druhý jmenovaný zase do prázdné zvyšoval na 2:1. Ale konec ještě nebyl. Domácí po odraženém míči nechali na vápně volného Dvořáka a ten pěkně vyrovnal.

Rozhodnutí přišlo až v závěru. V 78. minutě Bohatovu ránu vyrazil gólman jen z Trpišovskému a ten potřetí do prázdné brány dokonal hattrick. Výsledek pak pojistil na konci mladíček Baštýř, jemuž dokonale servíroval hlavní přihrávač podvečera L. Balata, byť se hosté zlobili za neodpískaný faul na půlce. „Lhota na nás vyrukovala důraznou hrou a to nám v první části nevonělo. Nehráli jsme dobře, ale po přestávce jsme se hodně zlepšili, začali soupeře dusit a zápas po zásluze otočili. Je zajímavé, že všechny góly dávali hráči do prázdné, ale i za to zaslouží pochvalu. Vždycky říkám, že kdo takový gól chce dát, musí si pro něj jít, sledovat míč do poslední chvíle,“ byl spokojený trenér Pavel Šimáček a výkon týmu také oznámkoval školní stupnicí: „První půle čtyři minus, druhá za dvě.“

Poříčí n/S – Lhota 4:2 (0:1). Branky: 52., 60. 79. Trpišovský, 89. Baštýř - 37. Danylych, 66. Dvořák. Rozhodčí: Holakovská. Diváků: 100.

Poříčí: Tlamicha – Dumský, Vacek, Havlíček, Hašek – V. Balata (66. P. Pohorský) – Páv (76. Baštýř), Verner, Bohata, L. Balata – Trpišovský (89. Lebeda).