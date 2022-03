K tomu má pomoci hned pětice nových borců. Novák a Špalek přišli z týmu Ostředek, se kterým Sázava spolupracuje, mají společný dorost. Dále přišli Ksandr z Řeporyjí, Luděk Steinocher a Tomáš Koubek z Uhelných skladů. A neodešel nikdo. Kouč Chuchla tak bude mít zřejmě z čeho vybírat.

A pochvaloval si i přípravu. „Celkem spokojenost. Docela jsme šlapali, příprava byla o čtrnáct dní delší než minulé roky. Vůbec to nebylo špatné, chodilo hodně lidí, účast byla hojná. Co jsme si naplánovali, to jsme udělali,“ řekl Chuchla.

Ještě větší starosti mají v Suchdole. Tým je se sedmi body úplně poslední. Ale nevzdává se. „Chceme se pokusit o záchranu, nic jiného jako cíl nevymyslíme. Půjdeme zápas od zápasu. Pokud se to nepovede, budeme hrát okresní přebor. Musíme se o to ale pokusit, snad jsme začali i dávat góly. Uvidíme, jestli to prodáme v mistrovských zápasech,“ zamyslel se hrající kouč mužstva David Čižinský.

Také on byl s přípravou spokojený. Naše příprava byla slušná. Sehrály jsme většinou zápasy s kvalitními týmy okresního přeboru, byly to celky z čela tabulky. A v posledním zápase jsme porazili tři jedna Bílé Podolí. Dali jsme góly, takže z toho mám dobrý pocit. Ale až mistráky ukáží, jak na tom jsme,“ má jasno Čižinský.

Suchdol získal Lukáše Vojáčka z Tupadel a po delším zranění se vrátil Tomáš Gallistl. Ten odehrál už poslední podzimní utkání. „Snad to bude stačit. Navíc dva kluci nefungují kvůli pracovním povinnostem tak, jak by měli,“ popsal pohyb v kádru David Čižinský.

Třetím do party ve skupině D jsou Uhlířské Janovice. Ty už mají start jara za sebou. V předehrávce doma plichtili 1:1 s Kunicemi. „Ale ztratili jsme dva body,“ vypočítával zmařené šance trenér týmu Radek Förster.

V jeho mužstvo nedošlo k žádnému hráčskému pohybu. „U nás vůbec nic, žádný pohyb,“ reagoval kouč na dotaz ohledně změn v kádru.

Janovice si vedou jako nováček velice solidně. Jsou čtvrté, momentálně mají na kontě sedmadvacet bodů, o šest méně než první Jevany. „Chceme hrát v horních patrech tabulky. O postupu u nás nemluvíme. Ale kdyby se to naskytlo, asi bychom se tomu nebránili,“ odkryl karty uhlířskojanovický kormidelník.

I jeho tým se pilně a celkem zodpovědně připravoval na jarní část sezony. „Příprava byla vcelku dobrá. Začalo to v pohodě, byli jsme i na soustředění. Pak nám sedm lidí zklátil covid a trošku se to zaseklo,“ přiznal trenér. „Bylo to jako vždycky a jako všude – někdo chodil více, někdo zase méně. Tak je to běžné,“ dodal Radek Förster.