Oba soupeři se potkali podruhé v krátké době za sebou. Mistrovskému utkání totiž předcházel ještě středeční pohárový zápas, v němž Spartak Příbram na hřišti svého protivníka zvítězil 2:4, když tři branky dal Prokeš a jednou se trefil Morav. Proto se předpokládalo, že v sobotním domácím utkání potvrdí roli favorita a zvítězí. Zvláště, když se příbramská marodka vyprazdňuje . A tentokrát chyběli pouze Voříšek, Šváb a Mezera. Jenže opak byl pravdou.

Už první minuty naznačily, že hosté nepřijeli jenom bránit a bez jakékoliv bázně často útočili. Hned v páté minutě nebezpečně vystřelil Pištěk, jehož střela se mezi tyče nevešla. Další šanci hostů zlikvidoval skvělým zákrokem Solnař. Domácí si vypracovali první příležitost po osmi minutách, ale Kiliánovo zakončení dobře přečetl gólman Nerad. Ještě blíže úvodní brance byl o pět minut později Matějka, ale jeho pokus zastavila tyč hostující branky.

Hra se dále přelévala z jedné strany na druhou. Iniciativu v dalším průběhu prvního poločasu převzal opět Sedlec a i jeho hráči byli blízko vedoucí brance. A to hned několikrát. Kaňka i Davídek (dokonce dvakrát) si ale vždy vylámali zuby na čarujícím příbramském brankáři. „Bohužel jsem v prvním poločase nedokázal zužitkovat dobrou práci mužstva. Mé nájezdy na brankáře pokaždé skončili na rukavicích dobře chytajícího Solnaře,“ přiznal sebekriticky hrající trenér hostů Michal Davídek.

Gólu se diváci dočkali až v poslední minutě první půle. A padl do hostující sítě. Příbramský Růžička unikl po levé straně a míč naservíroval Matějkovi, který pohodlně doklepl – 1:0.

Kdo čekal, že gól inkasovaný těsně před odchodem do šatny zanechá na hráčích Sedlece-Prčice nějaké stopy, musel být po přestávce od úvodních vteřin vývojem utkání velmi překvapen. „Do druhého poločasu jsme vstupovali s tím, že toto střetnutí nemůžeme prohrát. Nastoupili jsme aktivně, prvních patnáct minut jsme domácím obráncům nenechali vydechnout,“ líčil hrající trenér hostů Michal Davídek.

Nutno podotknout, že na druhé straně příbramskou ofenzivní sílu výrazně otupilo zranění Matějky, který musel kvůli problémům s třísly střídat. I proto byla defenziva pod neustálým tlakem a Spartak držel nad vodou pouze brankář Solnař, který zázračnými zákroky bránil těsný náskok.

To platilo do 61. minuty, kdy se hosté dočkali zasloužené odměny. Obránci Spartaku zapomněli na Davídka, který nikým nehlídán vyrovnal skóre. Sedlec byl ale i poté nadále při chuti. Rozhodně se nehodlal se nespokojit s pouhým bodem. Naopak jeho hráči, vědomi si domácí útočné neškodnosti, vytrvale útočili. A v 72. minutě udeřili podruhé. S přispěním teče obránce Černého skončila v síti střela Kańky

O pět minut později bylo dílo zkázy dokonáno, když příbramský Češka nešikovně nalil míč do šance Davídkovi, který tímto darem nepohrdl a svým druhým gólem upravil na 1:3. branky.

„Pak se ještě domácí trochu vzchopili, my se víc zatáhli a tak to vypadalo na domácí tlak. Jenomže i v závěru utkání to byl tlak pouze platonický a těch několik střel ze střední vzdálenosti v klidu pochytal jistý Nerad v naší brance,“ konstatoval Davídek.

A tak tři body zaslouženě putovaly na konto Sedlece-Prčice. „Po domácím neúspěšném představení s Jílovištěm jsme se v sobotním dopoledni vypravili do Příbrami, kde jsme chtěli zanechat lepší dojem. Nakonec se nám to beze zbytku povedlo, nicméně pořád nás trápí neproměňování vypracovaných šancí,“ našel rezervy hrající kouč hostů.

Zatímco Spartak Příbram zůstal na čtyřech bodech a propadl se na čtrnáctou příčku, Sedlec se s osmi body posunul na desáté místo.

Sp. Příbram – Sedlec-Prčice 1:3 (1:0)

Branky: 45. Matějka – 61. a 77. Davídek, 72. Kaňka. ŽK: 47. Morav – 21. Tvrdý, 40. Prchlík. Rozhodčí: Palek – Divilek, Sendev. Diváci: 100.

Spartak Příbram: Solnař – Růžička, Opička (46. Pilík), Zb. Černý, Češka – Prokeš (71. Pavlišta), Morav, Macek, Kilián (76. Lagron), Schöbel – Matějka (51. Reichenauer).

Sedlec-Prčice: Nerad – Tvrdý, Sedláček, Rataj, Kaňka – Raček (86. Molnár), Kabíček V., Pištěk, Kabíček T. (Kobliha) – Prchlík, Davídek (88. Šutorka).