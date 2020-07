Celkem šest přípravných zápasů sehrají fotbalisté Votic před startem nadcházející sezony středočeské I. A třídy. Jejich kvality prověří mimo jiné i dorost 1. FK Příbram U18, pražské Nebušice či mužstvo Meteoru Tábor.

ilustrační foto | Foto: Antonín Vydra

Zbytek soupeřů tvoří zástupci okresu Benešov, mezi kterými najdeme Olbramovice, Divišov a Teplýšovice. Votice sehrají zápasy od 18. července do 15. srpna. O týden později by pak Votičtí měli podle plánu vstoupit do nového soutěžního ročníku.