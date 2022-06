Ve druhém poločase se hráči Divišova pokoušeli s výsledkem něco udělat, znovu je však zradila koncovka. „Měli jsme i trochu smůlu, za stavu 0:2 šance neproměnili, trefili jsme břevno. Soupeř nás potrestal rychlými brejky, zvýšil na 4:0, což pro nás bylo už neřešitelné,“ mrzelo Kopeckého. Jeho svěřenci se dokázali v zápase prosadit jen jednou. „Dobrý balon z prostředku do strany, do prostoru. Vávra si míč zatáhl a poslal pod sebe. Vondrák si naběhl do dobrého prostoru, kde byl sám a dokázal zakončit. Takhle jsme si to představovali, tímto stylem jsme chtěli hrát celý zápas. Bohužel to byla jedna jediná akce v celém zápase a hlavně přišla pozdě,“ povzdechl si domácí kouč, který ocenil bojovnost svého mužstva. „Nemohu hráčům vytknout, že by nechtěli hrát, že by zápas odchodili. Potýkáme se s malou netrénovaností, což pak souvisí se špatnou koncovkou v zápasech. Chyběla nám lepší rozhodnost a schopnost správně řešit situace,“ uzavřel Miroslav Kopecký.