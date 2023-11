Křivsoudov doma začal mizerně, dokonce si dal i vlastní gól. Jeho situace byla ještě horší po gólu Vyskočila. Procházka ho ale trefou do šatny vrátil do zápasu a po přestávce domácí skóre otočili. Nakonec zvítězili 4:2.

„Na to, že hrál poslední s předposledním, tak se hrálo velice pěkné utkání. Rychlý, kombinační fotbal. V prvním poločasu jsme měli ze začátku gólové šance, které jsme neproměnili a z ničeho jsme prohrávali 0:2. Pak jsme se deset minut hledali, byli jsme opaření. Naštěstí jsme skórovali do šatny. Druhý poločas jsme byli jasně lepší. Soupeř kromě dvou brejků neměl nic. Dá se říct, že jsme zaslouženě vyhráli,“ řekl trenér Petr Veselka, který pochválil i hlavního rozhodčího za povedený výkon. Sudí Bekešský si udělal respekt na hřišti a nenechal si do řízení utkání zasahovat.

Nespeky daly venku nejvíc gólů, přesto opět prohrály

„Nechali jsme si dát gól do šatny. V Křivsoudově to ale není moc o fotbale, ale o soubojích. My jsme ho posadili na koně. Hned po přestávce dostali další. Takhle jsme domácím nahráli a oni zaslouženě výsledek otočili. V soubojích byli lepší a zaslouženě vyhráli, což musíme přiznat, uznal kouč Olbramovic Miroslav Kaprálek.