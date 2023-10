Další z benešovských celků, které se ocitly u dna tabulky, jsou Miřetice. Jejich devízu v podobě malého hřiště a autových vhazování použil Kácov proti nim a po výhře 2:1 si odvezl tři body. „Soupeř nás porazil naší zbraní. Dva góly z autů a bylo po nás. Projevila se výšková převaha, kterou měli, ať už Jícha, Petrů či Solnář. Červená karta v závěru byla vyloženě klukovina Cacáka, který zakončil po odpískání, trefil brankáře a šel ven,“ komentoval asistent trenéra David Turek.

„Byla to bitva od začátku až do konce. Všichni vědí, jak to Miřeticích z hlediska hřiště chodí. Souboj střídá souboj a kdo je důraznější, sklízí většinou body,“ načal hodnocení trenér Kácova Michal Veliký. „Domácí mají výhodu, že tohle mají každých čtrnáct dní a jsou na to zvyklí. Nám to chvíli trvalo a než jsme se rozkoukali, tak jsme prohrávali. Ale naštěstí jsme nezpanikařili a zvýšili důraz a brzy vyrovnali. Druhý poločas jsme chtěli pokračovat v důrazu a nasazení, ale dlouho se nám nedařilo. Nakonec nám pomohl hráč Miřetic, který se nechal zbytečně vyloučit a tím jsme mohli posunout o jednoho hráče více nahoru, což vedlo k otočení výsledku,“ radoval se ze zisku všech bodů kouč vítězného celku.