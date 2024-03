Na Velký pátek se málem urodilo jedno velké překvapení ve fotbalovém krajském přeboru. Poslední Dobříš se totiž na půdě o postup do divize bojujícího Poříčí nad Sázavou ujala vedení. Favorit ale dokázal otočit a vyhrát 2:1, i když se poprvé v jeho dresu netrefil hvězdný Filip Mašek, a srovnal krok v tabulce s druhými Tuchlovicemi.

Poříčí nad Sázavou doma přetlačili poslední Dobříš 2:1. | Foto: Kristýna Janglova

Šok hned zkraje zápasu si přichystala Dobříš v Poříčí. Zápas sotva začal a hosté se ujali zásluhou Puchmajer už ve druhé minutě vedení. „Už minulý týden jsme začali zápas takhle blbě. Nevím, kde je problém. Začátky máme ospalé. Budeme si muset k tomu něco v kabině říct. Dohánět utkání kvůli tomu, že ve druhé minutě inkasujeme není nic příjemného a budeme muset na to zapracovat,“ uvedla domácí hvězda Filipa Haška.

S přibývajícím časem se ale postupně čím dál tím víc projevoval její problém, že si výkony z tréninků nedokáže přenést do mistrovských utkání a domácí postupně převzali iniciativu. Ještě do přestávky ve 29. minutě srovnal Galuška a v polovině druhého poločasu otočil skóre na stranu domácích Matoušek. Dobříš dostala další ránu na psychiku. V závěru sice měla minimálně tři gólové šance, nicméně všechny zahodila a připsala další porážku.

„Nechali jsme tam všechno, ale vždy dostaneme gól z naší zbytečné chyby. Říkáme si to každý zápas a stejně vyvedeme něco, co člověk ani nečeká, že se může stát viz. branka na 1:1. Terén nic moc, takže hrát po zemi nešlo, ale souboje jsme vyhrávali, sbírali druhé míče, ale bohužel. Na konci jsme mohli dát tři góly. Ze všeho inkasujeme, ale nedáme nic,“ zoufal si za hosty střelec úvodní branky Ondřej Puchmajer.

„Těžký zápas. Terén není ještě úplně optimální a nedovoloval nám hrát naší hru, takže jsme se uchýlili k válce. Dobříš v ní byla silná a jsme rádi za tři doby, protože utkání mohlo dopadnout jinak,“ přiznal Hašek.

„Čekali jsme, že Dobříš bude kvalitní a že nás bude čekat těžké utkání. Když se podíváme na její výsledky, tak prohrává a gól. Ze začátku jsme se nevyvarovali s jejím důrazem. Chtěli jsme hrát náš styl, což nám hřiště i soupeř moc nedovolovalo. Po dvou chybách hostů jsme dali dva góly a pak si zápas pohlídali. Spokojenost se třemi body,“ komentoval utkání trenér Poříčí nad Sázavou Marek Štork. Jeho svěřenci dohnali bodově druhé Tuchlovice a nyní jsou třetí jenom o skóre.

Poříčí nad Sázavou – Dobříš 2:1 (1:1)

Branky: 29. Galuška, 66. Matoušek – 2. Puchmajer. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Kubečka – Bydlák, Kurka. Diváci: 124.

Poříčí: Soukup – Pedro (85. Radačovský), Dumský, Galuška, Matoušek, Verner, Peroutka, Z. Hašek, F. Hašek, Slunečko (63. Baštýř), Tlustý.

Dobříš: Nevosad – Procházka, Pokorný, Liška, Puchmajer, J. Šrain, Junek, Boudník (64. Janda), Machač. V. Šrain.