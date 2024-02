Co se týče změn kádru, tak směrem dovnitř v případě Votic zatím nejsou. „Na tom se pořád ještě pracuje. Nic velkého, ještě se něco stále připravuje,“ říká tajemný kouč. V seznamu odchodů už se ale jedno jméno najde. Pětadvacetiletý Tomáš Říha zamířil do Sedlčan, kde byl na testech už v létě, tehdy ale z přestupu sešlo. Nyní už střílí góly v dresu Tatranu.

Votice se tak zatím budou muset zachránit s tím, co mají k dispozici. „Pokusíme se do toho vložit všechno. Začneme u fyzického fondu. Chtěli bychom do toho dát i fotbalovou kvalitu, abychom dokázali soupeřům oponovat, získávat body a pokusili se jaro zvládnout a udržet I. A třídu,“ hlásí kouč.

K tomu ale bude potřeba zabrat a to na obou stranách hřiště. Skóre 17:61 vypovídá za vše. Votice se trápily jak vepředu, tak vzadu. „Určitě se budeme zaměřovat na obranu. Musí komplexně pracovat, jinak nemůže fungovat. Gólů jsme dostali strašně moc,“ uvědomuje si Budil. Poslední celek I. A třídy musí na jaře ale zabrat i vepředu. Zvlášť, když mu odešel i na podzim nejlepší střelec čtyřgólový Říha. Nyní tak bude přísun branek záležet zejména na Tomáši Kramném se třemi trefami.

„Budeme se věnovat tomu, abychom góly dávali, protože se nám v několika utkáních stalo, že byla o jedné situaci, kterou jsme nezvládli a pak se zápas otočil až k nemožnému výsledku jako například v Nelahozevsi,“ naráží Budil na jednu z vysokých proher Votic na podzim, kdy jeho svěřenci schytali od předposledního celku debakl 0:7.

„Musíme pracovat všude. Základ je, abychom góly nedostávali. Budeme se snažit vycházet z bloku, abychom dokázali dát i gól. Když nevyhrajeme, tak nejsou body. Potřebujeme dostat do týmu, aby si věřil,“ uzavírá Budil. Jak na tom Votice ohledně záchrany jsou, ukážou přípravné zápasy. První z nich je na řadě už v sobotu od 14 hodin, kdy se utkají s Mladou Vožicí.