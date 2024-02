Azilinon přišel do Poříčí nad Sázavou v září 2021. Ve žlutomodrém dresu zažil nejprve přísný sestup do I. A třídy, když i celkové deváté místo nestačilo týmu na záchranu. V minulé sezoně mu pomohl vykopat návrat do krajského přeboru. Na podzim aktuálně probíhajícího ročníku stihl vstřelit osm branek a stal se druhým nejlepším střelcem Poříčí, když o jednu trefu zaostal za Petrem Galuškou. Další trefu už přidá v dresu Psár.