Fotbalisté Poříčí nad Sázavou přichází v zimním přestupním období se zvučnou posilou. Do střední řady se jim povedlo získat 26letého záložníka Filipa Haška, který si prošel Spartou, Bohemians, Duklou, Českými Budějovicemi nebo Vlašimí. Nyní bude oblékat žlutomodrý dres, stejně jako tomu bylo v minulosti v případě jeho otce Martina Haška.

Filip Hašek ještě coby hráč Bohemians se stal novou posilou Poříčí nad Sázavou. | Foto: Deník / Ladislav Adámek

Středočeský krajský přebor získává do svých řad další zvučné jméno. Po Václavu Kadlecovi, Markovi Štěchovi či Ondřeji Mazuchovi v Milíně nyní hlásí další hvězdu Poříčí nad Sázavou. Za čtvrtý tým tabulky bude na jaře nastupovat záložník Filip Hašek. „Slovo dalo slovo, Filip byl volný a došlo k dohodě,“ řekl sportovní ředitel Marek Štork pro web efotbal.cz s tím, že Filip Hašek měl zájem v klubu hrát.

Haška dostal do Poříčí trenér a hráč Petr Havlíček, který v Poříčí působí. Společně se už potkali v mládeži na Spartě či ve Vlašimi. „Dozvěděl jsem se, že za Posázavan nastupují výborní hráči a fotbal je pro všechny zábava, zároveň každé utkání chtějí vyhrát, což mám úplně stejné, jako oni. Poté jsem měl i rozhovor se sportovním ředitelem Markem Štorkem, který mě nastínil, jak se v Poříčí trénuje, jakou má klub filozofii i směrem k mládeži, a to všechno mě utvrdilo, že jsem se rozhodl správně,“ okomentoval Hašek svůj přestup pro klubový web. Jak sám přiznal, tak roli hrál i fakt, že v týmu v období před deseti lety působil i jeho otec Martin.

I sportovní ředitel Poříčí nad Sázavou Marek Štork byl s příchodem Filipa Haška spokojen. Podle něj může být spolupráce výhodná pro obě strany. „On pomůže nám a my zase jemu. Cítím, že se tu chce začlenit do týmu,“ řekl Štork. „Rozjíždí nějaký byznys, pro nás se jedná o zajímavé jméno. Beru to tak, že jsme se domluvili na spolupráci a dál se uvidí,“ upřesnil vzápětí.

Hašek si už o středočeském krajském přeboru leccos nastudoval. Ví, že v páté nejvyšší soutěži hraje slušná řada velkých jmen, ať už výše zmíněné trio v Milíně či Zdeněk Folprecht v Tuchlovicích, nebo například Miroslav Slepička v Tochovicích. „Soutěž je nesmírně náročná a každé utkání bude těžké, ale věřím našemu týmu, že budou utkání končit naší výhrou,“ uzavřel Hašek.