Za krásného slunečného počasí před solidní diváckou kulisou se hrál dobrý fotbal. Prvních deset minut byli jednoznačně lepší hosté, když domácí nedokázali pokrývat především střed hřiště.

Jíloviště si i díky tomu vypracovalo dvě gólovky. Jenomže v první zasáhl skvěle Nerad, kterého při druhé zachránila tyč. Poté se hráči Sedlece-Prčice trochu oklepali, podrželi míč na kopačkách a hned z toho pramenily jejich šance, které měly i dvojnásobné gólové vyústění.

Ve 12. minutě si skvěle zpracoval těžký vysoký míč Tomáš Pištěk, nikým neobtěžován bombou k tyči rozvlnil síť. Ve 26. minutě přišel druhý zásah. Raček nejprve sám obešel dva protihráče a předložil zpětnou přihrávku Václavu Kabíčkovi, který přízemní ranou sice se štěstím, ale prostřelil padajícího gólmana.

Hosté v tu dobu nepůsobili moc jistě a domácí tak mohli do poločasu skóre ještě navýšit. Avšak žádná z jejich akcí se neujala. Co se ale nepovedlo do přestávky, vyšlo na začátku druhé půle. Raček posunul míč na střídajícího Tomáše Kabíčka, ten vyšachoval obránce a předložil před branku Prchlíkovi, který se prosadil, ač nadvakrát.

Od té doby už se zápas spíše dohrával. Hráči Jíloviště pak v závěrečné desetiminutovce ještě zaznamenali alespoň čestný úspěch, když míč propadl mezi Ratajem a Neradem k Pospíchalovi, který již dovedl míč do prázdné branky a snížil na konečný rozdíl dvou branek.