Fotbalisté Sázavy mají za sebou kolotoč zimních přípravných zápasů a na tréninku ladí formu na první zápas jarní odvetné části 1. B třídy. Ten odehrají v neděli 26. března v 9 hodin ráno na umělce pražského Újezdu. "Od prvních zápasů po dlouhé zimní přestávce nikdy nevíte, co očekávat. Mistráky jsou úplně jiný sport," říká v rozhovoru hrající trenér sázavského Kavalieru Pavel Chuchla.

Hrající trenér Sázavy Pavel Chuchla (na snímku uprostřed) je se svými svěřenci na jarní odvety 1. B třídy dobře připraven. | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Trenére, jak proběhla zimní příprava?

Bez problémů. Začali jsme už 19. ledna, trochu dříve jako loni a celkem se nám to vyplatilo. Přestávka byla hodně dlouhá a i když někdo kvůli nemoci nebo dovolené trochu vypadnul, mohl si to v klidu během těch devíti týdnů nahradit. Kluci chodili, účast byla dobrá. Sehráli jsme také šest utkání, všechno probíhalo dobře. Jako každý rok jsme také jeli na soustředění. Tento víkend už žádný zápas v plánu nemáme. Trénujeme třikrát týdně a víkend budeme mít volný.

Mužstvo tedy půjde do odvet dobře naladěné?

Myslím, že ano. Víme, že mistráky jsou úplně jiný sport než přípravné zápasy, takže se všechno uvidí až v mistrovských utkáních, jak sportovní forma vypadá. Nicméně hráčům věřím a myslím, že připraveni nejsou špatně. Nic jim nebrání v tom, podávat dobré výkony. (usmívá se)

Zdroj: FKKSZaznamenal jsem odchod Lukáše Kalivody a příchod Vojtěcha Šafránka. Proběhly i další změny?

Platí jen tyhle dvě. Navíc máme dva dlouhodobě zraněné hráče, Ondru Ksandra a Tondu Keltnera. Jsou to klíčoví hráči, máme trochu užší kádr, tak bychom byli rádi, kdyby zůstali na jaře zdraví. Máme jednoho dva kluky z dorostu, které často používáme. Až bude soutěž v klidu z pohledu bodů, rádi bychom je využívali více, aby hráli mistráky za dospělé.

Šafránek z pražských Uhelných skladů je určitě kvalitní posilou do ofenzivy…

Je to zkušený hráč, čekám od něj dobré výkony. Zajímavý fotbalista, určitě nám pomůže. Můžeme ho využít na více postech, ve středu i nahoře. Zatím se jeví velice dobře a jeho angažování je dobrým tahem.

Po podzimu jste šestí. Jak s tímto umístěním panuje v klubu spokojenost?

Jsme spokojení. Posledních pět utkání jsme měli velikou marodku. Chtěli jsme mít o něco více bodů, ale pozice je v pořádku. První tři týmy tabulky jsou jasně odskočené, jak bodově, tak i výkonnostně, ty jsou daleko. Určitě bychom rádi naši pozici udrželi a ještě ji malinko vylepšili.

Hned v prvním zápase vás čeká tabulkový soused z Kunic. Bude pro vás vstup důležitý?

Určitě ano. Je to soupeř, kterého známe, utkáváme se s ním pravidelně a i oni znají nás. Hraje se na umělce, v devět hodin ráno, tak nevím, co od toho očekávat. Je jasné, že vstupy, obzvlášť po dlouhé zimní pauze jsou vždy důležité. Když se nastartuje dobře, můžeme jít nahoru. Když se začneme plácat, může to být horší. (směje se)

