Sedm a dost. Další mistrovský zápas už v sezoně 2020-21 fotbalisté Olbramovic neodehrají. Vzhledem k pandemii koronaviru byly zrušeny soutěže pořádané FAČR.

Fotbal ilustrační. | Foto: Deník / Radim Tuček

Fotbalisté SK Olbramovice skončili po sedmi utkáních v tabulce I.B třídy na posledním místě. Vzhledem k tomu, že jsou soutěže ukončené a nebylo odehráno více ne polovina kol, nikdo nesestupuje. „Je to smutné, ale je to tak. Řekl bych, že se to dalo čekat. Rozvolňuje se pomalu a vícečlenné sporty neměly prioritu,“ sdělil tajemník klubu Zdeněk Brdek.