Třetí místo konečné přeborové tabulky, fotbalové Nespeky se radují z velkého úspěchu! "Je to asi historické umístění Nespek, kterého dosáhly. Sezona se počítá jako velice úspěšná a je na co navazovat," těší nespeckého kouče Petra Králíčka. Jeho svěřenci na závěr sezony remizovali v Horkách 2:2, což jim na bronzovou příčku nakonec stačilo.

Fotbalisté Nespek (na snímku ze zápasu s Dobříší) remizovali na závěr sezony v Horkách 2:2. | Foto: archiv klubu

Kdo z fanoušků přišel na zápas o pár minut později, nestačil se divit. Na ukazateli skóre totiž svítilo 0:2. V první a sedmé minutě se dvakrát prosadil Martin Turek, v prvním případě z penalty a rychlé vedení bylo na světě.

"Před zápasem se strhla vodní průrva, takže hřiště bylo celé pod vodou. Byl to poslední zápas, takže ho všichni chtěli odehrát. Na hřišti ale stála voda, takže to bylo na hranici fotbalu. Do utkání jsme vstoupili fantasticky a měli zápas pod kontrolou," přibližuje Králíček průběh zápasu.

Následujících 83 minut hry už se Nespečtí neprosadili, i když si vypracovali celou řadu šancí. "Mohli jsme vést klidně 5:0," míní.

Ve druhé polovině se domácí zvedli a zásluhou Kaisera s Foungalou bylo srovnáno. "Soupeř udělal po přestávce změny v rozestavení a všechno vsadil na jednu kartu. Vynikající byl Foungala. Přišlo potrestání za to, že jsme neproměnili svoje šance. V Horkách bylo fantastické prostředí, hodně lidí, dělobuchy… Utkání mělo náboj a tím, jak to bylo podmočené, byly i některé zákroky na hraně regulérnosti. Rozhodčí to měl těžké. Za stavu 2:2 jsme začali bránit výsledek, protože jsme měli náš obligátní desetiminutový výpadek, kdy nás soupeř začal přehrávat. V závěru už jsme zase tlačili a mohli dát dva tři góly," pokračuje kouč Nespek.

Remíza 2:2 ale nakonec nikomu nevadila. Horky už dávno věděly, že sestupují a Nespeky věděly, že skončí třetí. "Věděli jsme, že Tuchlovice prohrávají a tenhle bod nám stačí na třetí místo, za které jsem velice rád," dodal s úsměvem Petr Králíček.

