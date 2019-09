V 5. kole 1.B třídy skupiny D se utkaly týmy z popředí tabulky, a sice Kondrac, která hostila Jílové.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Jaroslav Bílek

Do zápasu lépe vstoupili hosté, kteří dobře kombinovali a vytvářeli si velmi dobré šance. O tom svědčí 2 nastřelená břevna v prvním poločase. Jílové se neustále tlačili do zakončení, ale žádná střela ani šance se neujala, a protože Kondrac si moc šancí nevytvořila, šlo se do kabin za remízového stavu 0:0. Ve druhé půli se Kondrac výrazně zlepšila, do rozehrávky dala více klidu a začala si vytvářet šance. Svoji šanci zúročil v 53. minutě domácí Matyáš Buchta, kterého vyslal přihrávkou Müller, Buchta utekl hostujícímu obránci a postupoval sám na gólmana Pokorného. A jako zkušený mazák poslal míč mezi nohama gólmanovi a otevřel skóre zápasu. 1:0. Kondrac si dál vytvářela šance, ale Buchta, Sedláčkové ani Müller je neproměnili. A proto, že Jílové míč za záda brankáře Vejvody nedostalo, mohla si Kondrac po konci zápasu užívat cenné vítězství nad velmi kvalitním soupeřem.