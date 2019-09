Běžela 82. minuta, kdy se hosté dostali do krátkého náporu a po rohovém kopu zakončoval zblízka Vránek. Brankář Tlamicha neměl nárok zasáhnout, ale na čáře hlídkující P. Pohorský míč vykopl. Přesto hlavní rozhodčí Hájek na rychlou radu asistenta Jakuba Pejši rozhodl, že branka platí. Zápas se sice natáčel na kameru, jenže tady by k odhalení, jak to skutečně bylo, musel být na stadionu VAR, a tak daleko ještě v Čechách ani jinde na světě fotbal není, aby na pátou nejvyšší soutěž nařizoval vyspělou techniku.

Gól byl nakonec vítězný, protože Poříčí se za celý zápas prokousalo k jediné pěkné akci, která byla zároveň zakončena přesnou ranou do sítě. Povedlo se to deset minut po přestávce Trpišovskému, malou chvíli předtím však došlo k vážnému zranění opory Poříčí, Luboše Balaty. Byl to nešťastný střet kousek za vápnem, kdy Balata upadl a hráč přímo na jeho koleno. Musela přijet sanitka, hráč putoval do nemocnice. „Mluvil jsem s ním a koleno ho pořád bolí. Rentgen nic neodhalil, čeká se na magnetickou rezonanci. Nejsem doktor, nicméně bojím se, že půjde o vazy,“ smutně říkal trenér Poříčí Pavel Šimáček, jehož Balatavo zranění mrzí víc než pokažený duel s Lysou. „Může chybět a je to rozdílový hráč. Velmi rychlý, který je schopen i v závěrech zápasů rozhodovat.“

Hosté se do zápasu dostali už v prvním poločase, kdy jim vyšla sázka na co nejpevnější obranu a brejky. Při jednom fauloval na stoperu zaskakující Verner (chyběli Vacek i Havlíček) a byla z toho penalta, kterou hosté proměnili.

Ve druhé části přišlo zmíněné poměrně brzké vyrovnání Trpišovským, jenže další branky už nepřišly a hosté v závěru kontroverzním gólem překlopili misky vah na svou stranu. „druhý gól by nám pomohl a hosté, kteří už sotva tahali nohy, by asi odešli. Jenže v největší šanci Rejhon nepřelomoval brankáře dost vysoko a jiné už nám na malém hřišti nedovolili,“ mrzelo Šimáčka, jehož týmu chybělo více pohybu, aby si v pevnou obranou Lysé poradil. Nevyšlo to ani P. Pohorskému při dvou nadějných trestných kopech, které poslal do zdi.

„Výsledek devalvuje naši výhru v Kosmonosech. Tam jsme měli málo hráčů, ale všichni nastoupili na svých postech. To jsem v neděli doma využít nemohl,“ litoval Pavel Šimáček.

„Domácí byli výborní. Byl to zatím nejlepší soupeř, s jakým jsme se potkali. Ale úspěch slavila naše bojovnost,“ byl naopak hodně veselý hrající trenér lyského mužstva Václav Sosnovský.

Poříčí n. S. – Lysá n. L. 1:2 (0:1)

Branky: 56. Trpišovský – 13. Matěj Brabec (z PK), 85. Vránek. Rozhodčí: Hájek. Diváci: 80.

Poříčí: Tlamicha – J. Pohorský, Verner, P. Pohorský, Dumský (81. Jírů) - Rejhon, Bohata - Jíša, L. Balata (51. Páv), Baštýř (64. V. Balata) – Trpišovský.