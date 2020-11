Co říkáte na to, že letos už k zápasu nenastoupíte?

Dalo se to čekat. Vzhledem k současné situaci musel jít amatérský sport stranou. Ale je to škoda, protože nemůžeme hrát zápasy ani trénovat. Dvě sezony jsme se nějakým způsobem připravovali, a pak se soutěž přeruší.

Jak hodnotíte zatím odehraná utkání?

Tak nějak průměrně. Doma jsme všechny tři zápasy vyhráli. První dva (s Miřeticemi a Říčany, pozn. red.) jsme vyhráli celkem zaslouženě. Ten třetí také (s SK Vyžlovka, pozn. red.), navzdory tomu, že jsme nastoupili v pozměněné sestavě, měli jsme jednoho hráče nakaženého, několik zraněných a nemocných. Venkovní zápasy jsou ale pro nás zklamáním. Ve Zruči i v Senohrabech jsme byli určitě herně lepší a měli jsme více šancí, ale nedokázali jsme se prosadit proti dobře bojujícímu soupeři.

A co porážka 1:3 v Úvalech?

Hráli jsme solidně, domácím jsme byli více než vyrovnaným soupeřem. Ve druhém poločase jsme byli lepší, za stavu 1:1 jsme měli několik šancí. Pak byla proti nám penalta, která rozhodla. Jsem rád, že s našim fotbalem něco děje.

Jak to myslíte?

V zápasech, ve kterých se o něco hraje a jeden z týmů potřebuje vyhrát, právě ten tým vyhrává. Věřím, že se zlomí dění ve fotbale a budou rezignovat funkcionáři, kteří tam doteď byli. Ve Středočeském kraji se v těchto nižších soutěžích prakticky nedalo hrát. Dříve jsem byl na Moravě, tam se to asi tolik nedělo, ale tady ve Středočeském kraji se to dělo hodně.

Povídejte dál…

Když jsem trénoval Divišov nebo teď Teplýšovice, tak bylo jasně dané, kdo má vyhrát, kdo vyhraje a kdo má postoupit. Věřím, že se to změní. Je to jedna z věcí, která mě v této době potěšila.

Z toho, co jste řekl, plyne, že rozhodčí nějakým způsobem ovlivňují zápasy…

Ano, ovlivňují.

Máte pro to nějaké důkazy?

Důkazy nemám. Vždy, když jsem je chtěl přidat, tak mi bylo důrazně řečeno “drž hubu,“ nebo to odnese tvůj mančaft. Jelikož jsem trenér, tak důkazy předat nemůžu. Až nebudu trénovat, tak se k tomu vrátím. Já s tím měl problémy už v Divišově, kde mi dávali pokuty, vylučovali mě i mé hráče. Jasně mi řekli, že pokud se takhle budu chovat, bude se toto dít. Takže jsem se trochu zmírnil.

Jaká je situace teď?

V soutěži jsou dva tři kluby, kde se to děje. Ty mančafty to možná ani kolikrát nepotřebují, jsou kvalitní. Důkazy teď dát nemůžu, ale až přestanu trénovat, což se brzy stane, a bude někdo mít zájem, tak se vyjádřím víc.

Bylo vám vyhrožováno?

Vyhrožováno, to ne, ale přes určité lidi mi bylo sděleno, že buď se budu chovat tak, jak chtějí oni, nebo bude trpět celý mančaft. Dokud tam zůstanou ti lidé, kteří tam jsou, tak nebudu říkat nějaká jména a podobně.

To znamená, že máte radost z toho, co se dělo v sídle FAČR?

Mám z toho radost, velkou radost. Fotbal dělám už dlouhou dobu, trénoval jsem i první ligu žen. Jsem rád, že se to dostalo do této fáze. Vím, že se všechno nevymýtí, ale musí se začít od okresů, krajů. Lidé, kteří v tom byli namočení, by měli být soudní a odstoupit.

Co přesně je v českém fotbale špatně?

Český fotbal je solidní, kvalita krajských soutěží je také solidní. Špatně je to, že rozhodčí brali úplatky.

Jak se hrají zápasy, jejichž vítěz je podle vašeho názoru jasný už před samotným výkopem?

Hráči jsou vtažení do hry, ti nad tím možná tolik nepřemýšlí. Pro mě je to těžké v tom, že stojím jen u postranní čáry. Vím, že vedeme, ale stejně se něco přihodí a s tím mančaftem prohrajeme. Stane se, že rozhodčí píská špatně na obě strany. Když od samého začátku vidíte, na kterou stranu píská, a ještě se vám směje do očí, je to velmi frustrující.

Zmínil jste, že po skončení trenérské kariéry budete bojovat proti nepravostem. Co budete přesně dělat?

Přesný plán nemám, ale rád bych bojoval proti těmto větrným mlýnům, jak říkají moji kamarádi. Rád bych se podílel na tom, aby se situace změnila už od okresních soutěží.

Problémy s rozhodčími jste viděl už jako hráč?

Viděl jsem to z pozice hráče, hrál jsem na Moravě, ale tam tolik takových zápasů nebylo. Tady ve Středočeském kraji je to enormní. Tady je totiž nejvíce peněz, sponzorů a dobrých hráčů.

Pojďme zpět k Teplýšovicím. Jak důležitým hráčem je pro vás David Král?

Je pro mě absolutně nejdůležitější. Poslední dva zápasy nehrál, protože se zranil. Už minulý rok byl nejlepším střelcem soutěže. Je to poctivý kluk, který má výborné čtení hry a zakončení. Kdyby měl více emocí, tak je to hráč na jinou soutěž. Je to zdejší patriot, a proto hraje za Teplýšovice. David Král je hráč, na kterém Teplýšovice stojí.

Máte nyní z fotbalu radost?

Někdy z něho radost vůbec nemám. Několikrát jsem už zvažoval, že toho nechám. Jenže sport pro mě znamená skoro nejvíc, důležitější je rodina. Nějakou dobu chci ještě trénovat.