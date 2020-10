Za nerozhodného stavu 1:1 skončil úvodní poločas. „První půlka zápasu nebyla z naší strany špatná, měli jsme více gólových příležitostí. Bohužel jsme proměnili jen jednu,“ poznamenal vlašimský Václav Toupal.

Hru Vlašimi narušila zranění

Domácí trenér měl plno starostí ještě před samotným výkopem. „Před začátkem zápasu se nám zranil jeden hráč, takže jsme na to museli rychle reagovat při rozcvičce. Další fotbalista se nám zranil zhruba ve 25. minutě. Zraněními se naše hra trochu narušila,“ řekl Toupal.

Na začátku druhého poločasu se dokázal znovu prosadit hostující celek, kterému se tak podařilo získat vedení. Trefil se Josef Dudek. „Krátce po inkasované brance jsme měli příležitost na vyrovnání. Po rohovém kopu jsme zakončovali z malého vápna. Gól jsme nevstřelili,“ smutnil po zápase trenér Toupal.

Pak už byl aktivnější hostující celek. „I právě vinou zranění jsme se ve druhém poločase už nedokázali vymanit z tlaku soupeře,“ líčil vlašimský lodivod.

Přesila nepomohla

V 85. minutě dostal hostující Robin Vocel druhou žlutou kartu. Kvůli výroku na adresu rozhodčího „Pískej to normálně, bože“ pro něho utkání skončilo. Při odchodu z hrací plochy si navíc neodpustil další průpovídky.

Domácí fotbalisté tedy v závěru hráli proti deseti a pokoušeli se o vyrovnání, ale branka na 2:2 nepřišla. „Soupeře jsme v posledních deseti minutách zavřeli na jeho polovině. Měli jsme k dispozici několik rohových kopů a dalších standardních situací. Velim má zkušený mančaft, který dokázal vysoké balony odvrátit,“ poznamenal Václav Toupal a doplnil, že jeho týmu chyběl důraz. „Prakticky jsme se do nějakého zakončení nedostali. Když už jsme vystřelili, tak střely byly slabé a bez důrazu.“

Rezervě Vlašimi se v probíhající sezóně nedaří. Po pěti zápasech má na svém kontě tři body a v tabulce mu patří předposlední místo. „Starší hráči, na kterých by naše hra měla stát, se vrátili po zranění do sestavy a je to na nich znát. Poslední zápasy prohráváme o gól. Mám pocit, že v některých utkáních nám chybí dynamika,“ hledal možné vysvětlení Toupal.