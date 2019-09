Poříčí má mimo hru hned několik hráčů, a tak brankář Tlamicha musel na hrot útoku. Přesto hosté začali ve Strašecí, které po letní obměně kádru ještě nemá ani bod, výborně a brzy vedli po trefách Páva a Trpišovského 2:0. Pak ovšem přišla zbytečná chyba Vernera po rohu a domácí se dostali zpátky do zápasu.

Šance však měli dál hlavně hráči Poříčí, jenže se jim v koncovce přestalo dařit. Jen Trpišovský měl tři, ale opět se potvrdilo, že i mistr tesař se někdy utne. A tak vysvobozením byl zbytečný faul domácí obrany po pauze na Páva a Martin Jíša bezpečně proměnil penaltu, která se domácím nelíbila na 1:3. Poté ještě v 78. minutě po krásném pasu od Bohaty přidal Jíša svou druhou branku a o utkání bylo rozhodnuto.

V závěru se na hřišti dost jiskřilo a hosté si stěžovali na ostré zákroky domácích, a tak sudí Glogar nečekal a zápas raději ukončil.

„Líbil se mi začátek, ale po snadném vedení dva nula přišly chvíle, které se mi naopak nelíbily a v poločase jsem je musel hráčům vytknout. Přestali totiž běhat, hrát a domácí jsme zbytečnou chybou dostali do hry. Nicméně byl to zatím nejslabší protivník, který by měl podle mne potíže i v A třídě. I proto si myslím, že naše výhra měla být jednoznačnější,“ mínil trenér Poříčí Pavel Šimáček.

Nové Strašecí – Poříčí 1:4 (1:2). Branky: 25. Bláha - 11. Páv, 15. Trpišovský, 61. a 78. Jíša (první z PK). Rozhodčí: Glogar.

Poříčí: Soukup - Pohorský J., Vacek, Havlíček, Hašek - Verner (72. Jírů), Rejhon – Páv (76. Baštýř), Pohorský P. (61. Bohata), Jíša - Trpišovský Tlamicha.

Uspěly také Nespeky, když Hvozdnici nedovolily doma ani jednu branku a samy skórovaly dvakrát. O výsledek se ale bály téměř do konce, než je v 88. minutě uklidnil druhou trefou střídající Vojkůvka.

Naopak Vlašim B neuhlídala střeleckou hvězdu Kosmonos Jiřího Böhma a hlavně díky jeho hattricku podlehla na hřišti nováčka 1:4. Z pohledu hostů byly hrozivé hlavně úvody poločasů.

Nespeky – Hvozdnice 2:0 (1:0). Branky: 22. Kučaba, 88. Vojkůvka. Rozhodčí: Prosr.

Nespeky: Drážek – Laštovka, Krejza, Braný, Burián, Kukač, Varkoček, Klauz (80. Vojkůvka), Peterka, Pešta (89. Maršoun), Kučaba.

Kosmonosy – Vlašim B 4:1 (3:0). Branky: 2., 8. a 46. Böhm, 25. Kubelka - 82. Plachý. Rozhodčí: Hes.

Vlašim B: Štecher – Štětina, Přitasil (58. Linhart), Toupal, Plachý, Cettl, Sogbo (46. Lalouček), Vlasák, Vobecký, Lapáček (64. Zvára), Habal.