Jak hodnotíte zápas proti Velkým Popovicím? Zápas hodnotím velice kladně z pohledu výsledku i z pohledu předvedené hry. Utkání pro nás ale nezačalo úplně nejlépe, když v páté minutě byla proti nám odpískána penalta. Náš skvělý brankář Michal Franěk ji ale chytil, a to nás nakoplo. Začali jsme si vytvářet šance a po několika minutách jsme přetavili šanci Podhorského v první gól. Poté se s góly roztrhl pytel a proměňovali jsme jednu šanci za druhou. O poločase jsme si řekli, abychom nepolevili a nepodcenili pětigólový náskok a přidali další góly. To se nám povedlo do puntíku, a vstřelili jsme dalších 7 gólů. Jsme rádi, že jsme si spravili chuť po dvou porážkách, obzvlášť po vysoké porážce z Říčan.

Jak se vám osobně hrálo?

Ze začátku se mi nehrálo nejlépe, nedostával jsem se moc do hry, málo jsem se nabízel. Ale postupem času se to zlepšilo a ve druhé půli jsem byl ve velké pohodě.

Ovlivnilo počasí nějakým způsobem zápas?

V polovině první půle začalo hrozně pršet a padaly dokonce i kroupy, chvílemi to vypadalo, že rozhodčí dokonce přeruší zápas. Nakonec jsme odehráli poločas v kuse. Zápas to ale myslím neovlivnilo, na skvěle připraveném hřišti šlo pořád dobře kombinovat, takže nám horší počasí nevadilo.

Vstřelil jste pět branek. Mohl byste je popsat?

První gól se zrodil po parádní akci Páti Vyhlídala, který jednou kličkou vymazal dva protihráče. Nahrál mi přímo před gólmana. A já měl už snadnou práci a obstřelil jsem šajtlí gólmana. Druhý byl hodně šťastný, protože padl po střele za vápnem a gólmanovi propadl míč mezi rukama. Ke třetímu gólu jsem se dostal celkem náhodně, když po asi třech zblokovaných střelách padal míč za obranu v malém vápně. Dostal jsem se před obránce a z voleje jsem trefil po zemi balón na zadní tyč. Za čtvrtý gól jsem šťastný asi nejvíc, protože jsem se po letech trefil z přímého kopu. Už od loňského roku jsem dostával od kluků i od trenéra "céres" za to, že jsem už jakou dobu netrefil z přímáku ani bránu (Smích). V tomto zápase jsem to konečně prolomil tak to snad bude padat teď o hodně častěji. Pátý gól padl z penaltového puntíku, takže tam to bylo jen o to, jestli to kopnu dobře nebo ne. Gólman skočil na opačnou stranu, takže to dopadlo dle představ.

Několikrát jste zmínil dobrou práci spoluhráčů…

Pět gólů bych nevstřelil bez svých skvělých spoluhráčů, kteří mi góly perfektně připravovali ať už přihrávkou nebo ze skvěle připravených akcí, po kterých góly padly. Bez nich bych se neprosadil. Zároveň jsem rád, že se mi po dlouhé době povedl zápas střelecky, tak doufám, že na to v příštích zápasech navážu a pomůžu nějakým gólem k vítězství.



Po zápase jste byl mezi střelci na děleném prvním místě, věděl jste to?

Abych řekl pravdu, tak jsem se podíval na tabulku, protože se u mě taková "střelecká forma" nevidí často (smích). Potěší to, ale hlavní je, že jsme vyhráli za tři body a chceme stoupat tabulkou do horních pater tam, kam patříme.



Aktuálně nejlepším střelcem je Milan Jelínek. Znáte se?

S Martinem se neznáme, ale třeba se poznáme ve vzájemném zápase.