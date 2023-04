Z předchozích čtyř duelů dokázaly vytěžit jen dvě remízy. Nyní se už dočkaly vítězství a překonaly dosavadní bodový zisk na jaře. Votice ovšem se soupeřem z Nymburska musely skóre otáčet. Doma prohrávaly 0:2 a 1:3, nicméně velkou naději na zvrat jim dala penalta v závěru prvního poločasu, kterou proměnil Kramný. „Bylo dobré, že jsme snížili ještě před poločasem a věděli jsme, že když dáme gól ještě do přestávky, tak si hodně pomůžeme,“ řekl kapitán domácího celku Martin Sládek.

Kontaktní branka Votice nakopla. „V kabině jsme si řekli, že musíme šlapat, protože jsme v prvním poločase předvedli špatný výkon, naštěstí se nám povedlo dotáhnout,“ uvedl vůdce celku z Benešovska. Ovšem na obrat ve skóre si museli domácí počkat až do pokročilejší fáze zápasu. Nejprve v 68. minutě srovnal Radačovský a chvíli po něm hrající trenér Štork, který přitom naskočil do zápasu až po hodině hry.

„Zase nám bude vyčítat, že to musel vzít na sebe,“ usmíval se Sládek. „Ze srandy jim určitě řeknu, že je zachraňuji. Cítil jsem, že potřebujeme udělat tlak do vápna, což nám nakonec vyšlo,“ řekl Štork ke svému nasazení do utkání. Voticím scházely tři hráči ze základní sestavy a kouč domácích byl jediným čistokrevným útočníkem, který mohl jít na hřiště. Nakonec se ukázal jako parádní žolík.

Nicméně i přes výhru našel Štork negativum ohledně výkonu svých svěřenců. „Zápas jsme měli mít víc pod kontrolou. Měli jsme vyhrát 4:0. Dostáváme zbytečné góly, zaplať pán bůh za tři body,“ ulevil si hrající kouč domácího celku, který nakonec po divoké přestřelce vyhrál 4:3 a dotáhl se v tabulce právě na Lysou. „Pro diváky určitě atraktivní zápas, akorát trošku infarktový,“ podotkl Sládek.

Votice – Lysá nad Labem 4:3 (2:3)

Branky: 36. Matoušek, 43. Kramný (p), 68. Radačovský, 71. Štork – 8. Veselý, 30. Kříž, 40. Ryšánek. ŽK: 3:4. Rozhodčí: Divilek – Špicl, Mrkvička. Diváci: 100.