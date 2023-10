Křivsoudov v minulém kole porazil Olbramovice. Euforie ale rychle vyprchala a po lekci na Sázavě se rychle vrátil zpátky na zem. Domácí Kavalier ho totiž zpráskal nekompromisně 6:0.

„Výsledek hovoří jasně. Myslel jsem, že když jsme zvládli zápas s Olbramovicemi, tak se kluci trošku nakopnou. Jenomže jsme zase lepili sestavou. Začátek jsme měli kupodivu dobrý. Po vyložených šancí jsme nabídli soupeři příležitost na skórování, který toho využil a do poločasu nám dal tři nádherné góly, z nich nemůžu nikoho vinit. Druhá půle se de facto dohrávala,“ řekl kouč Křivsoudova Petr Veselka.

„Začátek a hned dvě chyby z naší strany. Nebyly z toho šance pro hosty, ale bylo to o fous. Potom dal Svoboda první gól. Samozřejmě to bylo fajn, ale první půlhodina nebyla nic extra. Soupeř nás občas zatlačil, ale do vápna se nedostal. Pak to začalo padat do brány a i přesnost a plynulost hry z naší strany šla nahoru. Druhá půlka se mi líbila. Hezké akce, do kterých se zapojili všichni kluci. Je jasné, že soupeř už neměl takovou motivaci. Bylo rozhodnuto v poločase,“ řekl k utkání hrající trenér Sázavy Pavel Chuchla, který se tentokrát zapsal také mezi střelce. „Ale naši mladí kluci hráli hezky, z toho jsem měl radost. Steinocher vymetl neskutečnou šibenici ve druhé půlce. To bylo fakt moc pěkné. Máme radost ze tří bodů a musíme válčit dál,“ přidal Chuchla.