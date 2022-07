Krajský přebor Postup do divize: FK Dobrovice. Doplnění do divize: FK Komárov. Sestup do 1.A: Poříčí n/S, B. Poděbrady, Kosoř, P. Nymburk, Č. Brod B,Vlašim B, SK Lhota, Lysá n/L. Odhlášení: TJ Klíčany, Tatran Rakovník, SK Rakovník.

Krajský přebor, účastníci

MFK Dobříš, TJ Tatran Sedlčany, FC Horky nad Jizerou, Sparta Kutná Hora, Český Lev - Union Beroun, SK Poříčany,FC Velim, SK Doksy, TJ SK Hřebeč AFK Tuchlovice, TJ Sokol Nespeky, Povltavská FA, BSK Spartak Příbram, SK Sokoleč, Spartak Průhonice, Mnichovohradišťský SK.

1.A třída

Postup do KP: Sp. Příbram, SK Sokoleč.

Doplnění do KP: Mnichovohradišťský SK, SK Doksy, Sp. Průhonice.

Sestup do 1.B: Sedlec Prčice, Zdice, Libušín, Mníšek p/B, SK Rakovník B,Pěčice, Divišov, Jesenice, Záryby, FC Mělník, Rejšice.

Odhlášení: TJ Klíčany, Tatran Rakovník, SK Lhota, Č. Brod B.

1.A třída, účastníci

Skupina A: FK Kosoř, TJ Jíloviště, FK Pšovka Mělník, TJ Dynamo Nelahozeves, FK Králův Dvůr, BMSK Klecany 1921, TJ Kovohutě Podlesí, SK Rakovník, TJ Sokol Nové Strašecí, SK Chlumec, FC Čechie Velká Dobrá, FK Kralupy 1901, SK Kladno, BFK Jinočany, TJ Ligmet Milín, SK Slaný B.

Skupina B:

TK Slovan Lysá n. L., FK Bohemia Poděbrady, SK Polaban Nymburk, FC Sellier & Bellot Vlašim B, SK Posázavan Poříčí n. S., SK Votice, SK Slovan Poděbrady, Dolnobousovský SK, Fotbal Hlízov, SK Union Čelákovice, FK Čáslav B, Sokol Luštěnice, SK Úvaly, TJ Sokol Býchory, Viktoria Vestec, FK Slavoj Stará Boleslav.

1.B třída

Postup do 1.A: SK Kladno B, Kralupy 1901, Býchory, Milín, St. Boleslav.

Doplnění do 1.A: SK Slaný B, SK Úvaly, FK Jinočany, Kr. Dvůr B.

Sestup do OP: V. Přítočno, Jedomělice, Rudná, Klobouky, Holubice, V. Borek,Radonice, Líbeznice, Liblice, Rožďalovice, Žiželice,Olbramovice, Kondrac, Suchdol, Senohraby, Čisovice,Petrovice, D. Dušníky.

Odhlášení: TJ Klíčany, Č. Brod B, Mníšek p/B, SK Rakovník B.

Postup do 1.B: Křivsoudov, Neumětely, Vraný, Velim B, Kácov, Všestudy, Benátky B, Vykáň, Tuchoměřice, V. Popovice, Jince, Hředle.

Doplnění do 1.B: Plaňany, Psáry, Zeleneč, Roztoky.

1.B třída, účastníci

Skupina A: SK Lhota, FC 05 Zavidov, SK Braškov, TJ Sokol Mšec, TJ Baník Švermov, SK Baník Libušín, TJ Tatran Rakovník, SK Lány, TJ Baník Lubná, TJ Roztoky, Sokol Hostouň B, FK Hředle, TJ Sokol Tuchoměřice, TJ Sokol Vraný.

Skupina B: TJ Sokol Pěčice, TJ Záryby, SK Rejšice, SK Kosmonosy B, SKK Hovorčovice, TJ Sokol Chotětov, SK Bakov n. J., TJ Byšice, AFK Libčice, FC Mělník

TJ Slovan Velvary B, TJ AFK Eletis Lužec, SK Benátky n. J. B, SK Viktoria Všestudy.

Skupina C: SK Městec Králové, FC Bílé Podolí, AFK Pečky, AFK Milovice, Sportovní sdružení Ostrá, TJ Slavoj Vrdy, AFK Semice, AFK Sadská, TJ Jíkev, TJ Pátek

FC Čechie Vykáň, FC Velim B, Sokol Plaňany SK Zeleneč.

Skupina D: TJ Jawa Divišov, TJ Sokol Sedlec-Prčice, FK Uhlířské Janovice, FK Kavalier Sázava, TJ Tatran Sedlčany B, FK Říčany, TJ Kunice, TJ Sokol Miřetice, TJ Sokol Teplýšovice, SK Vyžlovka, TJ Slavoj Velké Popovice, TJ FC Jevany, FC Křivsoudov, AFK Kácov.

Skupina E: SK Slavia Jesenice, FK Olympie Zdice, SK Černolice, Union Cerhovice, SK Tlustice, TJ Sokol Nová Ves p. P., FK Lety, AFK Loděnice, TJ Spartak Rožmitál p. T., MFK Dobříš B, SK Psáry, FC Jílové, SK Jince, SK Neumětely.

