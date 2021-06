Jak jste využili dlouhou pauzu?

V první řadě ke zvelebení našeho areálu. Udělali jsme nové oplocení a chystáme se změnit rozměry hřiště. Naše hřiště je poměrně úzké, takže jsme přikoupili sousední pozemek a budeme ho rozšiřovat.

O kolik metrů se hřiště rozšíří?

Přibližně o osm.

Jak se to může podepsat na hře Miřetic?

Já doufám, že jedině pozitivně. Některé zápasy jsme ukopali díky úzkému hřišti, takže možná přijdeme o kouzlo domácího prostředí. Nicméně věřím, že to bude ku prospěchu.

Hřiště tedy dozná změn. Co hráčský kádr?

Podle toho, co vím, tak kádr zůstává bez výraznějších změn a měli bychom být ve stejném složení jako před vypuknutím pandemie. K nějakému posílení by dojít mohlo, vím, že je něco rozjednaného, ale v jaké fázi to je, nevím.

V minulé nedohrané sezoně byl vaším nejlepším střelcem Kamil Moudrý. Zůstane i on?

Ano, bude pokračovat v dresu Miřetic i v příští sezoně.

Budou tedy i nadále tvořit kádr převážně místní hráči?

To stále platí, ale pamatuji si, že dva roky zpátky hrálo v základu našeho áčka hned osm lidí přímo z Miřetic. V současné době je počet o něco nižší, protože někteří starší hráči už skončili, ale stále je nás dost.

Vidíte v této skutečnosti nějaké výhody?

Toto složení kádru přispívá k dobré partě a lepší atmosféře mezi hráči. Fotbalisté chtějí za klub hrát a navíc mají vztah k obci. To je dobře pro ně samotné i pro fanoušky, kteří jsou rádi, že se tu v obci něco děje. Jsou tu hasiči a klub žen, ovšem tyto spolky pořádají maximálně dvě akce ročně, fotbal se tu hraje, za normálních okolností, každé dva týdny. Navíc se tu začalo pracovat s mládeží.

Kolik mládežnických kategorií klub má?

V první řadě jsem rád, že tu fotbalovou mládež máme, dobrých pět let tu nebyla, teď už máme přípravku. Minulou sezonu děti trénovaly, na podzim by mohly už být přihlášené do soutěže. Přípravka má přibližně dvacet dětí, takže jsem na dobré cestě.

Bylo náročné vybudovat přípravku?

To bych neřekl. Ze všeho nejdůležitější bylo, že se našel někdo, kdo se tomu věnuje. Karel Čáp má malé děti a postupně vytvořil přípravku (úsměv).

Nemáte trochu obavy z toho, že by děti přešly od fotbalu do hasičského kroužku?

To zatím ne, momentálně tu dětský hasičský kroužek není. Pokud by to byl, mohlo by se to stát, ale zatím tu není.

Postupně tedy chcete vychovat hráče pro hlavní tým?

Bude to nějaký čas trvat, ale doufám, že se to povede. Zastávám názor, že pokud jsou v klubu dětské kategorie, tak má klub před sebou dobrou budoucnost. Jedná se o místní děti, takže doufáme, že u fotbalu zůstanou a jednou budou hrát i za chlapy a budou na ně chodit fanoušci.

Právě fanoušci netrpělivě vyhlíží mistrovské zápasy…

Těším se i já. Zajímavá bývají derby s Kondrací, ale i utkání s dalšími kluby, ve kterých mám nejen já kamarády. Snažíme se dělat zápasy tak, aby byly atraktivní pro diváky.

Například vydáváte zápasový zpravodaj. Co vás k tomu vedlo?

Chtěli jsme fanouškům přiblížit dění v našem klubu, zároveň v něm lidé najdou postřehy z venkovních zápasů, na které například nejezdí. Zpravodaj vydáváme v elektronické i tištěné podobě. Byl spojený se soutěží, v rámci které se kopalo na branku. Ten, kdo byl nejpřesnější, vyhrál hodnotné ceny. Zároveň jsme zpravodaj chtěli i kvůli tomu, aby fanoušci nebo hráči soupeře věděli nějaké informace o našem klubu.

Nejen fanoušky také jistě zajímají klubové ambice pro následující ročník I. B třídy. Prozradíte je?

V první řadě chceme udržet kádr pohromadě, hrát pohledný fotbal, na který budou chodit diváci. Pokud jde o umístění v tabulce, tak bychom chtěli hrát klidný střed tabulky.