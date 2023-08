Aby se Olbramovice zachránily, tak se chtějí rozhodně vyhnout předloňskému scénáři, kdy prohráli početné množství zápasů rozdílem jednoho gólů a utkání by tak chtěly dotáhnout k příznivějším výsledkům. „I s týmy z horní poloviny jsme hráli utkání, která byla vyrovnaná nebo jsme nebyli o tolik horší a těsně jsme prohráli. Toho bychom se chtěli vyvarovat,“ říká trenér Kaprálek. Jedinou změnou v rýmu je příchod Ondřeje Zacha z Jankova.

Podobné plány jako Olbramovice, má i loňský nováček z Křivsoudova. Druhá sezona bývá vždy těžší. I proto se desátý tým uplynulého ročníku bude opět soustředit na záchranu. Stejná pozice by mu letos nemusela stačit. „Jsme vesnický tým, který jde do druhé sezony v B třídě. Loni jsme si jí vyzkoušeli. Víme jaká je její kvalita. Cíl do sezony je jasný, zkusit se zachránit, i když víme, že letos to bude hodně těžké. Bude rušení jedné B třídy, padat minimálně pět týmů. Strašák bude pro všechny týmy. Vždy je jaro divoké, teď bude i podzim Budeme hrát určitě o spodek tabulky,“ přiznává předseda a sekretář klubu Petr Veselka.

Tým Křivsoudova zůstal stejný jako v minulé sezoně. „Neposilovali jsme. Snažili jsme se někoho přivést, ale máme nějaký finanční limit, který můžeme do fotbalu na vesnici věnovat. Kádr máme hodně úzký. Tréninková morálka taky není ideální, jak bych si představoval. Sezona bude pro nás hodně těžká,“ podotýká Veselka. Loňský nováček se bude nově muset obejít bez dvou opor. Skončil Žák a na kvůli z rodinných důvodů přerušil kariéru Jakub Vopěnka.

Z Benešovska se v okresu dařilo v minulé sezoně nejlépe Teplýšovicím, které po dlouhé době vypadly z elitní čtyřky, za kterou zaostaly o bod. „Každý rok jsem míval ambici stejnou, skončit do čtvrtého místa. Pro letošní rok to bude trošku složitější. Mančaft se postupně mění, starší odchází. Kádr jsme omladili. Cíle nejsou nijak vysoké. Budeme rádi, když budeme hrát v prostředku a nespadnout. Hrát důstojně a nemít starosti se záchranou,“ uvádí trenér Roman Sedlařík.

I pro tak ostřílený celek, jako jsou Teplýšovice, je redukce skupin a větší počet sestupujících týmů velkým strašákem. „Zase v tom budou všichni lítat. První půlka bude ještě dobrá, ale pak se budou dít věci. Jak si neuděláme bodový náskok, tak pak budeme mít problém. Ve druhé polovině soutěže budou slušné hony,“ tuší kouč Sokola podle kterého je skupina D nejkvalitnější ze všech dosavadních pěti. I zde musely počítat spíš odchody. Zdeněk Pejša zamířil do Ostředka a v Teplýšovicích nemohou počítat ani s Davidem Podhorským. Nadále přemlouvají Davida Krále, aby zůstal a stejně tak i Radka Hrušku. Tým pak doplní mladí dorostenci.

O jednu příčku za Teplýšovicemi skončily Miřetice, které by rády navázaly tam, kde na jaře skončily. Druhá půlka minulého ročníku byla z jejich pohledu hodně vydařena a patřily k nejlepším týmům v soutěži. „Chtěli bychom navázat na minulou sezonu a hrát vršek tabulky a být v první polovině,“ hlásí kouč David Turek. I pro jeho svěřence je větší počet sestupujících týmů velkou hrozbou. „Strašák je to pro všechny. Může spadnout pět, šest týmů. Doufám, že budeme dělat body už na podzim a ne jako loni,“ přeje si Turek, který se těší zejména na okresní derby. Jak na Teplýšovice, tak Křivsoudov či Olbramovice. Zejména pak na vlašimské béčko. Tamějším klubem totiž většina hráčů Sokola prošla. Jedinou změnou v týmu je odchod Tomáše Blažka.

Posledním týmem je Vlašim B, která ještě loni hrála o soutěž výš, avšak spadla. Nyní bude velkým lákadlem pro ostatní celky. Rezerva druholigového celku staví nový tým a ráda by co nejrychleji postoupila zpět do I. A třídy. Kádr bude doplněn zejména dorostenci, další odchovanci se pak vrátili z ostatních klubů.