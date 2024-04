Cenný bod uhrály také Miřetice, když dokázaly dostat utkání do remízy proti vedoucím Uhlířským Janovicím. Od postupu v poháru Středočeského krajského fotbalového svazu hrají ve formě, což potvrdili i proti prvnímu remizovaly 2:2.

„Věděli jsme, že nás čeká těžký zápas. Miřetice jsou doma silné, mají hřiště specifické de facto hrozí při všem i při autu na půlce. Dva góly jsme dostali z rohu. První poločas byl od nás hrozný. Neběhali jsme, byli jsme líní na krok,“ postěžoval si trenér Uhlířských Janovic Martin Dotlačil. „Druhý poločas jsme to trochu přeskládali a bylo to lepší. Hned ze začátku poločasu jsme snížili a nakonec jsme i vyrovnali. Bod z Miřetic je pro nás dobrý a řekl bych, že to byl i remízový zápas. Soupeř i my jsme mohli dát na 3:2. Kluky za druhý poločas chválím, že to nezabalili,“ byl nakonec spokojený kouč Uhlířů.