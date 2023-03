Fotbalistům vlašimského béčka se vstup do jarních odvet 1. A třídy vůbec nepovedl. Na hřišti Staré Boleslavi utrpěli krutý debakl 1:9. Po týdnu ale skoro stejně přejeli mělnickou Pšovku. Posílená Vlašim B soupeře rozstřílela 7:1.

Senegalský útočník Aliou Diao se na výhře Vlašimi B nad mělnickou Pšovkou 7:1 podílel hned čtyřmi góly! | Foto: archiv klubu

Vlašimská rezerva sáhla pro tento zápas do širšího kádru druholigového A týmu a na hřišti to bylo znát. "Měli jsme pět hráčů z áčka, v čele s Láďou Jandou, zkušeným hráčem. Byla to výrazná pomoc, rozhodlo to. Od první minutě jsme měli zápas plně pod kontrolou a soupeře až na několik závarů nebo odražených míčů k ničemu nepouštěli. Gól jsme dostali jen ke konci první půle po hrubé individuální chybě, jinak jsme to kontrolovali," řekl k utkání trenér Miroslav Kopecký.

Na domácích vůbec nebylo znát, že o týden dříve utrpěli devítigólovou porážku a po dvaceti minutách už vedli tříbrankovým rozdílem. "Neobával jsem se toho," poznamenal Kopecký.Po první půli se odcházelo do kabin za stavu 4:1. Hattrick měl na kontě Diao, jednou se k němu přidal Barbosa. Za hosty korigoval Pokorný. Barbosa po přestávce přidal druhou trefu, Diao dokonce čtvrtou a na konečných 7:1 pečetil v závěru Šanda.

Hokejová přestřelka. V Poříčí viděli diváci dvanáct gólů!

Pro vlašimskou rezervu byla výhra důležitá, v tabulce je totiž posunula z poslední příčky. "Body jsou potřeba. Máme úzký kádr a budeme někdy potřebovat posily z širšího kádru áčka. Nemáme špatný tým, ale máme moc mladých, chybí nám dva tři zkušení hráči, kteří by kluky usměrnili a dali jim potřebný klid a jistotu, to nám strašně chybí. Sráží nás pak dolů hrubé chyby, což nás stojí body," dodal trenér.

„Není co hodnotit, výsledek hovoří za vše,“ glosoval hrající kouč Jan Studený jasně nejvyšší porážku Pšovky v dosavadním průběhu sezony. Sám u ní nebyl na hřišti až do konce, deset minut před koncem za stavu 6:1 podruhé žlutě fauloval a musel ven. Domácí v závěru upravili na 7:1. „Do Vlašimi jsme přijeli jako na výlet. Naše výkony doma a venku, jsou velký rozdíl. Bez nasazení a větší bojovnosti. Bez toho to prostě nejde. A jestli takhle budeme dál pokračovat, budeme mít velké starosti se záchranou. Domácí byli lepší ve všem. Víc k tomu asi není co dodat,“ hledal kouč Pšovky příčiny porážky pouze ve hře svého týmu.