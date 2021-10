Fotbalisté Poříčí nad Sázavou svůj zápas předehráli už v pátek. Na domácím hřišti hostili Slovan Lysou nad Labem. Týmu z Benešovska vyšel na výbornou vstup do zápasu. Po prvním poločase vedl tým trenéra Jiřího Maršouna 3:0. Ve druhém poločase přidal další dva góly a vypracoval si vedení 5:0. Za hosty se v samotném závěru trefil Kříž, který snížil na konečných 5:1.

Rezerva Vlašimi cestovala k zápasu do Tuchlovic. Utkání, ve kterém hlavní sudí Stumpf rozdal pět žlutých karet, nabídlo jednu jedinou branku. O těsné výhře domácích rozhodl v desáté minutě Cabejšek, který dokázal prostřelit brankáře Vlašimi Surovčíka. Na prohře Vlašimi nezměnili nic ani tři střídající hráči. Pajk, Pešek a Vondrák zasáhli do druhého poločasu.

Třetím zástupcem Benešovska v krajském přeboru jsou Nespeky. Ty se ve Velimi dostali do jednobrankového vedení díky trefě Kučaby. Velim ale dokázala velmi rychle stav zápasu otočit. Ve 22. minutě Šourek srovnal a o minutu později Koukal poslal domácí do vedení. Ve druhém poločase se dlouhou dobu čekalo na gól. Domácí poslal do dvoubrankového vedení Jícha. Šest minut před koncem svou druhou brankou v zápase snížil Kučaba. Nespeky se v závěru pokoušely vyrovnat, ale nepomohly jim k tomu ani čtyři nastavené minuty.