Poříčí mělo s Komárovem, kde působí řada hráčů s divizní minulostí v Hořovicku, velké problémy. Z několika šancí inkasovalo naštěstí jen jednou, když po chybě Jírů obrana zaspala, nechala hosty třikrát dorážet a nakonec skvělý Soukup v bráně nestačil už bezmocný na pokus Vaníčka. Další šance už hosté, hlavně Bežó, už nedali, neuspěl ani rychlík Srp, který domácí obranu hodně větral.

Na druhé straně mohl po standardce vyrovnat Vacek, ale také soupeřům brankář Hejcman vytáhl bravurní zákrok. Nedal ani Trpišovský, ale před pauzou si kanonýr místo přece jen našel a po otočce vyrovnal.

Po obrátce bylo blíž rozhodujícímu gólu Poříčí, které si bojovností a vůlí přece jen dokázalo vynutit nad výborným protivníkem tlak a šance. Ale Hejcman držel hosty skvělým způsobem a gól už nepadl.

To až v penaltovém rozstřelu, v němž měli domácí nejprve navrch, když Soukup vychytal Baštaře. Jenže pak nedal jindy úspěšný Jíša a v páté sérii trefil P. Pohorský tyčku. Kapitán Komárova Pužík pak pečetil prémiový bod navíc pro svůj celek.

„Byl to jednoznačně nejtěžší protivník, který se nám postavil. Věděli o sobě, to nám dělalo problémy. Kluci si ale hrábli, dřeli a máme aspoň bod. Na těžkém terénu to bylo těžké pro všechny hráče,“ mínil kouč Poříčí Pavel Šimáček.

Poříčí – Komárov 1:2 PK (1:1). Branky: 45. Trpišovský - 15. Vaníček. Rozhodčí: Mansour. Diváků: 60.

Poříčí: Soukup – J. Pohorský, Jírů, Vacek, Hašek – Verner, Bohata (65. P. Pohorský) – Jíša, Rejhon, V. Balata – Trpišovský (85. Baštýř).

Nespeky překvapivě podlehly v Tuchlovicích, kterým se doma daří zápasy vyhrávat i přes ztráty v sestavě. Hosté jim ale výhru sami nabídli. Už v 9. minutě „vymysleli“ malou domů tak špatně, že Miškovič využil uklouznutí brankáře Drážka, míč se pak dostal k Boháčovi a ten neměl potíže uklidit ho levačkou do prázdné.

Pro hosty to nemusela být katastrofa, to by ale museli svoje šance proměňovat. A když už byli přesní, byla to přesnost příliš velká, protože Klauz trefil břevno a tyč, od níž se míč odrazil do brankáře Šimka a ven z brány.

Ránu z milosti jim domácí dali v 71. minutě, kdy centroval rychlý Cabejšek a srbský kanonýr Miškovič do protipohybu Drážka pečetil na 2:0.

Tuchlovice – Nespeky 2:0 (1:0). Branky: 9. Boháč, 71. Miškovic. Rozhodčí: Blatný.

Nespeky: Drážek – Krejza, Burián, Braný, Kukač, Varkoček, Klauz, Vojkůvka (71. Maršoun), Peterka (75. Petlička), Pešta, Konopiský.