S rozdílnými pocity budou na uplynulý víkend v krajském přeboru vzpomínat jeho tři účastníci regionu.

Hřebeč – Poříčí 6:3 (3:3)

Divoký zápas, v němž hosty trápily standardní situace domácích. Machač trefil tyčku a ve 13. minutě po prodlouženém autu Brodský otevřel svůj střelecký účet. Následně unikl sám na Tlamichu Obradovič a obrana Poříčí hořela.

Pak se ale hostům začaly dařit brejky a ve 24. minutě byl faulován Trpišovský a Rejhon vyrovnal. Následně Dolejš hlavičkoval do tyče a poté O. Stříbrský utekl po straně a z nulového úhlu trefil dokonale.

Než se hosté vzpamatovali, tak jim Dolejš dal po další standardce třetí gól (33.). Pak ale prokličkoval obranu Páv a byl sestřelen – opět Rejhon z penalty nezaváhal. Těsně před půlí rozehrál Rejhon přímý kop na Trpišovského, gólman Zajíček vyrazil přímo k jeho nohám a Trpišovský vrátil vedení hostům. „Domácí nás hodně tlačili standardkami, ale vytěžili jsme z minima maximum a drželi se v zápase,“ komentoval průběh hostující kouč Pavel Šimáček.

V úvodu druhé půle šel sám Páv, ale rozhodil ho obránce a ani nezakončil. Šanci měl i domácí Faktor, ale dal vedle. V 58. minutě Dolejš fauloval Tlamichu a dostal druhou žlutou kartu, a Hřebeč tak čekalo oslabení. Navíc dostal na lavičce červenou za kritiku také Klavík.

Poříčí se srovnalo, ale Faktor se krásně probil do vápna a s pomocí teče dal krásný gól na 3:2. Hosté propadávali v obraně paradoxně dál. Mohl je spasit Páv v 68. minutě, ale vychytal ho Zajíček. Následně Brodský krásnou brankou dal Hřebči klid na 5:3 a pak se trefil ještě jednou. „Po vyloučení, místo abychom byli na koni, tak jsme začali hrát ještě hůř. Dostat při vlastní přesilovce tři góly, to se nemůže stávat,“ zlobil se Šimáček. A na adresu domácích, kteří na žluté karty vyhráli také 6:3 (na červené pak 2:0), dodal: „Hráli hrubě, ještě se to pořád hádalo. Fotbalisté to jsou, vyhráli zaslouženě, ale po mentální stránce se to s fotbalem moc neslučuje. Vysmívat se protihráčům třeba kvůli zaměstnání, se prostě nehodí…“

Branky: 14., 77. a 80. Brodský, 30. Stříbrský, 34. Dolejš, 62. Faktor – 27. a 38. Rejhon, 44. Trpišovský. Rozhodčí: Mansour. ŽK: 6:3. ČK: 59. Dolejš, 62. Klavík (oba Hřebeč). Diváci: 162.

Poříčí: Tlamicha – J. Pohorský, Peroutka, Vacek, Hašek – V. Balata (83. Mašek), Rejhon – Jíša (60. Verner), P. Pohorský (77. Baštýř), Páv – Trpišovský.

Poděbrady – Vlašim B 3:2 pk (2:1)

Bohemia z Poděbrad se utkala v dalším kole fotbalového krajského přeboru doma na umělé trávě s týmem z Vlašimi. Zápas rozhodl až penaltový rozstřel, který lépe zvládly Poděbrady. Domácí dvakrát nechali soupeře, aby srovnal skóre a v devadesáté minutě rozhodčí pískl konec utkání se stavem 2:2.

Poděbradská Bohemia se utkala s kvalitním soupeřem. „Brzy jsme se dostali do vedení, a to hned v první minutě, kdy se trefil Novák. Bohužel jsme do konce dvakrát vedení neudrželi a nechali jsme soupeře vyrovnat na 2:2. Byl to vyrovnaný zápas, a je škoda, že jsme neudrželi vítězství,“ litoval trenér domácích Ladislav Bobek.

„Myslím si ale, že remíza byla spravedlivá. Vlašim je velice kvalitní tým a v podstatě nás porazil jeden hráč z jejich kádru áčka. Z tohoto domácího utkání bereme dva body a za týden musíme bodovat ve Velimi,“ komentoval utkání kouč Bobek.

Branky: 1. Novák, 15. Křelina – 7. a 57. Serafim. ŽK: 2:1. Rozhodčí: Blatný. Diváci: 80.

Vlašim B: Řehák – Linhart, Přitasil (90. Štecher), Sváta, Dias, Fialka (81. Filip), Vlasák, Vobecký, Zvára, Habal, Zeman (64. Pešek).

Nespeky – Nové Strašecí 3:0 (0:0)

V předposledním utkání podzimu přivítalo áčko Nespek patnáctý tým tabulky Sokol Nové Strašecí. Z pohledu gólových šancí domácí v utkání jednoznačně dominovali, nicméně s produktivitou to už bylo horší. Po bezbrankovém prvním poločase v úvodu druhé části stačili pouhé tři minuty na to, aby po gólech Petličky a Klauze vedli 2:0. Třetí branku přidal v závěru střídající Maršoun. Nespeky tak v důležitém utkání vyhrály 3:0.

Důležitý zápas dvou týmů ze spodní části tabulky se odehrál v sobotu v Nespekách. Přestože se od úvodních minut hrálo pouze na jednu bránu, tak přesto bylo utkání dlouho otevřené. Nespeky sice po většinu času držely míč, relativně dobře kombinovaly, vytvářely si šance, ale gólová radost dlouho nepřicházela.

Zpočátku to byly takové „pološance“, ale v závěrečné čtvrthodině si vytvořily nejméně tři vyložené šance. Tu první velkou šanci neproměnil Laštovka, který zakončoval zblízka a hostující gólman ho vychytal. O pět minut později si Klauz krásně převzal Kučabovu přihrávku a postupoval sám na gólmana, ale i tentokrát byl úspěšnější brankář hostí. Jednoznačně největší šanci první půle neproměnili domácí ve 38. minutě, kdy Petlička našel na zadní tyči zcela volného Klauze, ale ten ve vyložené šanci trefil pouze tyč hostující branky. V samotném závěru prvního poločasu ještě z hranice vápna zakončoval Kučaba, ale opět jen do rukavic gólmana.

Ať už si domácí borci v kabině řekli cokoliv, tak to pomohlo. Hned ve 46. minutě zachytil Klauz kratší výkop od hostujícího gólmana, posunul míč doprava na Kučabu, a ten vymyslel krásnou gólovou přihrávku pro Josefa Petličku a vedení 1:0 bylo na světě. O dvě minutky později se prosadil ve vápně David Pešta, a Marek Hartman ho zastavil pouze za cenu nedovoleného zákroku. Rozhodčí Remenec bez váhání ukázal na penaltový puntík. Penaltu proměnil Klauz a bylo to 2:0.

Poté co se domácí ujali dvougólového vedení, tak jejich aktivita opadla a nechali hrát soupeře. V 61. minutě si hosté vytvořili jedinou větší šanci v celém utkání, kdy se dvakrát dostal do nebezpečného zakončení, ale obě střely gólman Drážek chytil. Definitivní pojistku v podobě třetího gólu přidal deset minut před koncem střídající Maršoun. Tutovou šanci mu připravil Klauz, který využil zaváhání brankáře, jež otálel s rozehrávkou, a Maršoun uzavřel na 3:0.

Branky: 47. Petlička, 49. Klauz, 81. Maršoun. Rozhodčí: Remenec. ŽK: 3:4. Diváci: 70.