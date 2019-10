Zkušený ex-ligista Lukáš Hartig má pořád svoje kvality. Kdysi honil zadáky Realu Madrid, teď válí za Velim a právě jemu tým z Kolínska vděčí za závěrečný obrat. Hartig svým vyrovnáním v poslední minutě zahájil obrat a přebil tak i hattrick skvěle zakončujícího domácího šutéra Jakuba Trpišovského.

„V penaltách už byla na klukách znát velká deka ze ztráty vítězství. Tři ze čtyř nedali a ani jedna lapená penalta Michalem Soukupem nestačila. Tahle ztráta nás všechny bolí, protože výhra nás zase mohla nastartovat,“ litoval koncovky duelu trenér Poříčí Pavel Šimáček.

Jeho tým začal zápas s chutí. Hráči si v týdnu leccos vyříkali a byli odhodlání hrát vzadu na nulu. Jenže hosté mají velkou kvalitu a zejména při standardkách domácí celek přehrávali. Ze začátku ještě podržel Soukup, druhou možnost pak Hruška poslal do břevna. Na přelomu 31. a 33. minuty však přišly hned dvě rány. Nejdřív možná nejlepší střelec přeboru Jícha po otočce otevřel skóre a opařené Poříčí pak potrestal ještě přesným lobem Hruška, opět po akci ex-vlašimského Jíchy.

Domácí dostal do hry před pauzou Trpišovský, který přesně zakončil pas P. Pohorského. A po obrátce začali s velkou chutí. Trpišovskému se poměrně brzy povedlo skóre otočit, když nejprve uklidil přihrávku Páva a pak i Rejhonovu (67.). Výhru mohl stvrdit Hašek, ale nedal a ze standardek stále hrozící Velim nakonec srovnala. Jícha sice dvě tutovky zazdil, pak sice skóroval, ale už předtím viděl k nevoli hostů sudí Vlk faul Petrů.

Když už se zdálo, že Poříčí odolá, zůstal ve vápně nekrytý Hartig a dostal zápas do penalt, o jejichž průběhu už řeč byla. „Je to opravdu zklamání, ale na druhou stranu musím celý tým pochválit, jak se i za nepříznivého stavu zvedl, měl pořád hlavy nahoře. Zápas odmakali, fotbalový bůh nám ale nepřál. Třeba nás to za poctivost zase jindy vrátí, v tom je fotbalové kouzlo,“ dodal Pavel Šimáček a připojil, že je ráod za návrat stopera Václava peroutky po čtyři měsíce trvajícím zranění.

Poříčí n/S – Velim 3:3 (1:2). Branky: 39., 52. a 67. Trpišovský – 31. Jícha, 33. Hruška, 89. Hartig.

Poříčí: Soukup – J. Pohorský, Peroutka (46. Verner), Vacek, Hašek – Jírů, Rejhon – Jíša (82. Baštýř), P. Pohorský (75. Bohata), Páv (84. V. Balata) – Trpišovský.