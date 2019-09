Tři přece jen slabší soupeře zespodu tabulky měli v uplynulých týdnech za soupeře fotbalisté Poříčí nad Sázavou. Mají však jen tři body ze Strašecí, protože podobně jako doma s Lysou se jim nepovedl ani duel ve Hvozdnici. Tam prohráli 1:3.

SK Hřebeč - SK Posázavan Poříčí n/Sázavou 1:4, KP, 11. 5. 2019 | Foto: Kladenský deník / Bohumil Kučera

Domácím vystačila dobrá taktika na herně lepší Poříčí čekat v obraně a vyrážet do brejků. Zvládli to i bez své největší hvězdy Třešňáka, který nenastoupil. „To nám paradoxně spíš ublížilo. S ním by kombinovali, takhle ve středu hřiště nehráli vůbec. Ze zápasu jsem špatný ještě teď,“ byl mrzutý kouč Poříčí Pavel Šimáček.