„Absence Lukáše Vaculíka byla dána jeho pracovními povinnostmi v druholigové Jihlavě,“ vysvětlil na úvod trenér a manažer Petr Lacina, proč nedošlo na očekávaný debut exligového fotbalisty, který přišel do klubu v polovině minulého týdne.

I bez své nejčerstvější posily však hosté vstoupili do zápasu na výbornou. Dokázali se prosadit už po necelých čtyřech minutách. „Zdeněk Hašek našel výborně Jakuba Trpišovského, jehož zakončení domácí brankář Lukáš Vašák vyrazil, ale pak z následné dorážky skóroval Ondřej Páv,“ popsal Lacina rychlý gól Poříčí nad Sázavou. Povltavští dokázali vyrovnat po necelé půlhodině hry. Kapitán Lukáš Třešňák vymyslel přihrávku vzduchem na nabíhajícího Matěje Tomance. Ten zpracoval míč a povedenou střelou překonal hostujícího brankáře Michala Soukupa.

Ještě před přestávkou mohli jít hosté znovu do vedení, ale velkou šanci proměnit nedokázali. „Domácí vykopávali míč z brankové čáry. Překonali jsme brankáře, ale vzhledem k tomu, že jsme hráli do kopce, tak se míč nedošoural za brankovou čáru. Byla to smůla,“ vrátil se k důležitému momentu Petr Lacina



VE DRUHÉM POLOČASE PADL JEDEN GÓL

Klíčový moment celého zápasu nastal v 62. minutě. V pokutovém území porazil hostující Adam Dumský domácího Matěje Tomance a rozhodčí Vojtěch Šesták nařídil pokutový kop. Ten proměnil Lukáš Nováček, když míč poslal ze svého pohledu na pravou stranu, zatímco gólman Poříčí Michal Soukup si vybral opačný kout své branky. Další branka v zápase nepadla. Poříčí tak odjelo domů s prázdnou. „Bohužel jsme prohráli kvůli dvěma individuálních chybách. Jinak jsme v zápase minimálně po bodu sahali,“ sdělil po zápase trenér Lacina.



ČAS I NA DOLÉČENÍ

Během následující dvou týdenní nucené přestávky fotbalisté Poříčí nad Sázavou volno mít nebudou. „Budeme normálně trénovat. Doufám, že se dají dohromady hráči, které máme v kádru a jsou momentálně zranění. Jakub Gřeš a Petr Havlíček nám hodně chybí,“ dodal na závěr trenér Poříčí nad Sázavou Petr Lacina.

Povltavská FA – Poříčí n. S. 2:1 (1:1)

Branky: 27. Tomanec, 63. Nováček – 4. Páv. Rozhodčí: Šesták – Vaňousek, Kuba. ŽK: 2:2. Diváci: 0.

Povltavská FA: Vlašák – Hromádka (71. Mrhal), Nováček (88. Griščenko), Těžký (46. Möglich), Rochl, Třešňák (K), Tomanec, Nejedlý, Obermajer, Nerad, Michalec (46. Artimovič (90. Varga)). Náhradníci: Artimovič, Varga, Möglich, Hajnal, Tlustý, Mrhal, Griščenko.

Poříčí nad Sázavou: Soukup – Vacek, Pohorský J. (41. Dumský), Balata L. (Rejhon), Trpišovský, Páv, Jirů (75 Balata V.), Pohorský P. (85. Baštýř), Shevchuk, Peroutka (K), Hašek. Náhradníci: Baštýř, Dumský, Rejhon, Balata V.