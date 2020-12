Trenére, jak se vám zamlouvá plán přípravy?

Máme nějakým způsobem připravenou tréninkovou činnosti. Hodně bude záležet na tom, jak se bude vyvíjet situace s onemocněním covid-19.

Máte naplánováno pět přípravných zápasů a jeden pohárový. Je to dostatečný počet?

Máme připravená o dvě utkání více, než jsme byli v minulosti zvyklí. Je to z toho důvodu, že nevíme, jaká bude situace a zda budeme moci všechna tato utkání odehrát.

Připadá mi, že jste hodně skeptický k dohrání sezony a plánu přípravy…

Skeptický ne, ale jsem si vědom toho, že hodně záleží na epidemiologické situace, kterou my neovlivníme. Sice máme nějaký plán přípravy, ale pak budou zavedena další opatření, na která budeme muset reagovat a může být všechno jinak.

Jak to mají aktuálně hráči s přípravou?

Hráči mají připravený individuální plány. Je pouze na nich, jak je budou dodržovat. Připravili jsme komplexní přípravu a teď už to záleží na hráčích. Jako trenér jsem jim k tomu své řekl. Dvanáctého ledna uděláme s kondičním trenérem testování všech hráčů a uvidíme, jak na tom budou. Z toho pak budeme vycházet.

Pokud by někteří hráči dopadli špatně, co to pro ně bude znamenat?

To je jednoduché, budou se tak dlouho připravovat individuálně, než doženou tréninkové manko.

A pak se teprve připojí ke zbytku týmu?

Ano, přesně tak, protože nechceme riskovat zranění. Nechci, aby se opakovala situace z minulého jara. Hráči se nějakým způsobem připravovali, ale bylo to nevhodným způsobem. Chceme mít přehled, jak na tom fotbalisté jsou, zda dodržují to, co mají. Nechci, aby nás postihla další zranění jako v poslední době Havlíčka, nebo Rejhona, což jsou pro nás klíčoví hráči.

Čím bylo způsobené to, že se hráči připravovali nevhodně?

Celý problém byl v tom, že hráči jeli velké objemy. Měli dostatek času a naložili si příliš velkou zátěž. Zapomínali na regeneraci, masáže, plavání a podobně. Významnou roli by měl hrát také strečing.

Způsobili si to tedy hráči nevědomě?

Řekl bych, že ano. V určité fázi přípravy byli spokojení s objemem, ale zapomněli na regeneraci, což byl problém. Je to i částečně naše chyba, že jsme hráče dostatečně na tyto věci neupozornili a nepřipravili.

Je právě náročná zimní příprava to, co by vám mělo pomoci k lepším výsledkům?

Myslím si, že pokud budeme mít hráče zdravotně v pořádku, tak se výsledky dostaví. Mužstvo je tak kvalitní a herně připravené, že by v tom být problém neměl. Pokud přijdou zranění a hrajeme až bez sedmi hráčů základní sestavy, tak je to znát. Očekávám, že budou hráči dobře připravení. Před koncem přestupního období se nám podařilo udělat Lukáše Vaculíka, což je hráč, který nám výrazně pomůže.

Měl být právě on právě tím klíčovým hráčem, od kterého si slibujete nejvíce?

Lukáš Vaculík, Petr Havlíček, Dominik Rejhon, Ondřej Páv nebo Vincent Peroutka. To jsou rozhodně hráči, kteří jsou pro nás důležití a měli by být osou týmu, mají své zkušenosti. Navíc máme výbornou brankářskou dvojici Michal Soukup a Aleš Tlamicha. V brankářských dovednostech není mezi nimi rozdíl.

Jak to tedy bude s nasazováním brankářů?

Budeme pokračovat ve stylu, který máme už asi dva roky. Ti kluci jsou kamarádi, vyrůstali spolu. Michal Soukup k nám přišel i proto, že v Poříčí bydlí a hlavně se s Alešem dlouho zná. Sami se mezi sebou domluvili na tom, že by spolu chtěli chytat v jednom týmu. Možná to bude znít velmi zajímavě, ale oni sami rozhodují o tom, kdo bude chytat. Je to vyloženě na jejich rozhodnutí, my trenéři do toho nezasahujeme.

Zažil jste v trenérské kariéře něco podobného?

Já jsem se s tím ještě nikdy nesetkal, ale jejich kvalita je na tak vysoké úrovni, že mít dva podobně kvalitní gólmany, je luxus na tuto soutěž. Pokud spolu brankáři takhle vychází a dokáží si spolu plno věcí vyříkat, tak je to nejlepší možné řešení.